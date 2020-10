Alexandre Zverev est attendu comme le messie à Cologne où va se dérouler deux tournois ATP250 de suite. D’abord prévu avec du public, ils se joueront finalement à huis-clos. Hier, lors de sa conférence de presse, Sacha a tenu à préciser les choses concernant son état de santé et la fameuse rumeur liée à sa défaite face à Sinner à Roland-Garros. Une fois, cela évoqué, il est également revenu sur la finale de l’US Open. Sur le sujet et sur le fait que ce match pouvait le hanter encore longtemps, il a eu cette réponse plutôt surprenante : « Bien sur que j’y pense, mais pas énormément, je dirais 20 à 25 fois par jour, quand je dors, quand je fais des rêves aussi, je crois que c’est tout, je crois que c’est suffisant, non »