AccueilUS OpenLa finale entre Alcaraz et Sinner retardée à cause de Donald Trump
US Open

La finale entre Alcaraz et Sinner retardée à cause de Donald Trump

Thomas S
Par Thomas S

-

4034

C’est l’une des « attrac­tions » de cette finale messieurs de l’US Open 2025 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : la présence du président améri­cain, Donald Trump. 

Alors que sa présence a déjà poussé la Fédération améri­caine de tennis à demander « à tous les diffu­seurs de s’abs­tenir de montrer toute pertur­ba­tion ou réac­tion du public », l’ho­raire de la finale a égale­ment été retardée afin de permettre « la mise en place de mesures de sécu­rité adéquates ».

On espère désor­mais que Donald Trump ne prendra pas la place d’un des deux joueurs…

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 19:43

Article précédent
Roddick embar­rassé devant la céré­monie de remise des prix : « Je me sentais telle­ment mal. Vous aimez regarder ça ? »
Article suivant
« Imaginez Alcaraz et Sinner, qui ont fait leur échauf­fe­ment en vue de jouer à 14h, et qui voient leur match retardé d’une heure à cause de Donald Trump », lâche José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.