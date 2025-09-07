C’est l’une des « attractions » de cette finale messieurs de l’US Open 2025 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : la présence du président américain, Donald Trump.
Alors que sa présence a déjà poussé la Fédération américaine de tennis à demander « à tous les diffuseurs de s’abstenir de montrer toute perturbation ou réaction du public », l’horaire de la finale a également été retardée afin de permettre « la mise en place de mesures de sécurité adéquates ».
🚨⏰— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 7, 2025
US Open final has been *delayed* to 2:30pm ET (by 30 minutes), due to the presence of US President Donald Trump – allowing for the adequate security measures https://t.co/YnQSmDJSxx
On espère désormais que Donald Trump ne prendra pas la place d’un des deux joueurs…
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 19:43