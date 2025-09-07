C’est l’une des « attrac­tions » de cette finale messieurs de l’US Open 2025 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : la présence du président améri­cain, Donald Trump.

Alors que sa présence a déjà poussé la Fédération améri­caine de tennis à demander « à tous les diffu­seurs de s’abs­tenir de montrer toute pertur­ba­tion ou réac­tion du public », l’ho­raire de la finale a égale­ment été retardée afin de permettre « la mise en place de mesures de sécu­rité adéquates ».

🚨⏰



US Open final has been *delayed* to 2:30pm ET (by 30 minutes), due to the presence of US President Donald Trump – allo­wing for the adequate secu­rity measures https://t.co/YnQSmDJSxx — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 7, 2025

On espère désor­mais que Donald Trump ne prendra pas la place d’un des deux joueurs…