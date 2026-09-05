Taylor Townsend n’est pas la plus connue des joueuses américaines, mais elle se distingue notamment par son style de jeu atypique et surtout par un parcours qui n’a rien d’ordinaire.
Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l’US Open en 2019 et 2025, l’Américaine remet ça cette année et retrouvera au prochain tour la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka.
Interrogée en conférence de presse sur son histoire et son parcours, Townsend a expliqué que rien n’avait été facile pour elle et qu’elle n’avait pas bénéficié des mêmes opportunités que certaines autres joueuses. Une situation qui l’a poussée, dès son plus jeune âge, à travailler et à constamment prouver qu’elle méritait sa place.
« Je n’ai pas eu les opportunités servies sur un plateau. J’ai vraiment dû travailler et prouver que je méritais ces opportunités. Le fait d’avoir été confrontée à ce genre de situations dès mon plus jeune âge a fait que cela s’est naturellement ancré en moi. Ce sport révèle vraiment votre éthique de travail et le type de personne que vous êtes, parce que c’est toi contre moi », a déclaré l’Américaine.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 14:46