Taylor Townsend n’est pas la plus connue des joueuses améri­caines, mais elle se distingue notam­ment par son style de jeu atypique et surtout par un parcours qui n’a rien d’ordinaire.

Déjà quali­fiée pour les huitièmes de finale de l’US Open en 2019 et 2025, l’Américaine remet ça cette année et retrou­vera au prochain tour la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka.

Interrogée en confé­rence de presse sur son histoire et son parcours, Townsend a expliqué que rien n’avait été facile pour elle et qu’elle n’avait pas béné­ficié des mêmes oppor­tu­nités que certaines autres joueuses. Une situa­tion qui l’a poussée, dès son plus jeune âge, à travailler et à constam­ment prouver qu’elle méri­tait sa place.

« Je n’ai pas eu les oppor­tu­nités servies sur un plateau. J’ai vrai­ment dû travailler et prouver que je méri­tais ces oppor­tu­nités. Le fait d’avoir été confrontée à ce genre de situa­tions dès mon plus jeune âge a fait que cela s’est natu­rel­le­ment ancré en moi. Ce sport révèle vrai­ment votre éthique de travail et le type de personne que vous êtes, parce que c’est toi contre moi », a déclaré l’Américaine.