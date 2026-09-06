Jakub Mensik retrouvait Learner Tien pour un duel entre les deux derniers membres du Top 20 encore présents dans cette partie de tableau, avec en ligne de mire un potentiel affrontement face à Alexander Zverev.
Et même si l’Américain a finalement eu le dernier mot au terme d’un immense combat en cinq sets, ce n’est pas le résultat qui a retenu notre attention, mais plutôt un fait de jeu assez rare survenu pendant la rencontre.
En effet, le Tchèque a été pris à partie par un spectateur visiblement très agité et totalement ivre, au point de demander l’intervention de la sécurité afin de le faire évacuer des tribunes.
Un nouvel épisode qui vient alimenter les nombreuses critiques formulées cette année à l’encontre du public de l’US Open, dont le comportement a déjà été vivement dénoncé par plusieurs têtes d’affiche du circuit ces derniers jours.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 09:10