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La grosse alter­ca­tion entre Jakub Mensik et un spec­ta­teur tota­le­ment ivre !

Par
Antoine Touchard
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Jakub Mensik retrou­vait Learner Tien pour un duel entre les deux derniers membres du Top 20 encore présents dans cette partie de tableau, avec en ligne de mire un poten­tiel affron­te­ment face à Alexander Zverev.

Et même si l’Américain a fina­le­ment eu le dernier mot au terme d’un immense combat en cinq sets, ce n’est pas le résultat qui a retenu notre atten­tion, mais plutôt un fait de jeu assez rare survenu pendant la rencontre.

En effet, le Tchèque a été pris à partie par un spec­ta­teur visi­ble­ment très agité et tota­le­ment ivre, au point de demander l’in­ter­ven­tion de la sécu­rité afin de le faire évacuer des tribunes.

Un nouvel épisode qui vient alimenter les nombreuses critiques formu­lées cette année à l’en­contre du public de l’US Open, dont le compor­te­ment a déjà été vive­ment dénoncé par plusieurs têtes d’af­fiche du circuit ces derniers jours.

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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