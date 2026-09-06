Jakub Mensik retrou­vait Learner Tien pour un duel entre les deux derniers membres du Top 20 encore présents dans cette partie de tableau, avec en ligne de mire un poten­tiel affron­te­ment face à Alexander Zverev.

Et même si l’Américain a fina­le­ment eu le dernier mot au terme d’un immense combat en cinq sets, ce n’est pas le résultat qui a retenu notre atten­tion, mais plutôt un fait de jeu assez rare survenu pendant la rencontre.

Full sequence of events re heck­ling fans :



- Jakub Mensik called two heck­lers out in fourth set.

- With Tien serving 4–3, the heck­lers conti­nued.

- Mensik stopped play. Fans cheered “kick them out.”

- Security removed fan in blue shirt out. Guy in green shirt left. #USOpen pic.twitter.com/NbTJuvwTWG — Lukas Weese (@Weesesports) September 6, 2026

En effet, le Tchèque a été pris à partie par un spec­ta­teur visi­ble­ment très agité et tota­le­ment ivre, au point de demander l’in­ter­ven­tion de la sécu­rité afin de le faire évacuer des tribunes.

Jakub Mensik hizo que echaran a un espec­tador del estadio ya que lo estaba moles­tando.



Estaba clara­mente borracho. pic.twitter.com/1enelXgWlf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 6, 2026

Un nouvel épisode qui vient alimenter les nombreuses critiques formu­lées cette année à l’en­contre du public de l’US Open, dont le compor­te­ment a déjà été vive­ment dénoncé par plusieurs têtes d’af­fiche du circuit ces derniers jours.