Ce jour dans L’Équipe, Adrian Mannarino explique avec beau­coup de sincé­rité pour­quoi il ne veut jamais savoir contre qui il va jouer. Sauf que quelques fois, le secret est diffi­cile à garder. C’est exac­te­ment ce qui lui est arrivé cette saison à Roland‐Garros.

« Avant que ne démarre Roland‐Garros cette année, je prenais la voiture pour rentrer à l’hôtel et le chauf­feur commence à me parler alors que je suis en train d’écouter de la musique. J’enlève les écou­teurs, et il me dit : « Ah, tu joues contre le Français ! » Moi : « Non, non, je ne veux pas savoir ! » « Si, si, c’est contre Humbert, j’ai regardé ! » La cata. Roland, contre un Français, contre un pote. Tu passes une soirée pas folle. »