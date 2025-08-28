AccueilATPLa grosse décision d'Ugo Humbert après sa défaite au premier tour
ATPUS Open

La grosse déci­sion d’Ugo Humbert après sa défaite au premier tour

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2738

Trois jours après avoir été battu en quatre sets par l’Australien Adam Walton (85e mondial) au premier tour de l’US Open, Ugo Humbert a décidé de se séparer de son entraî­neur Fabrice Martin, avec qui il colla­bo­rait depuis octobre 2024. 

« Merci de tout coeur Fabrice. J’ai adoré partager le court avec toi durant cette dernière année. Ton calme, ta bien­veillance et ta géné­ro­sité m’ont énor­mé­ment appris, sur et en dehors du terrain. Beaucoup de bons souve­nirs, de victoires et surtout de plaisir. Je suis fier d’avoir partagé une partie de mon aven­ture avec toi et je sais que nos chemins se recroi­se­ront. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite », a expliqué le 23e joueur mondial. 

Publié le jeudi 28 août 2025 à 20:01

Article précédent
Ruud, après sa défaite au 2e tour contre le 107e mondial : « Honnêtement, je ne joue pas avec beau­coup de confiance ces derniers temps »
Article suivant
Les propos de Blake sur Djokovic font parler : « Avec tout le respect que je dois à l’opi­nion de chacun, je ne suis abso­lu­ment pas d’ac­cord avec cela », lâche José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.