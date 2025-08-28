Trois jours après avoir été battu en quatre sets par l’Australien Adam Walton (85e mondial) au premier tour de l’US Open, Ugo Humbert a décidé de se séparer de son entraî­neur Fabrice Martin, avec qui il colla­bo­rait depuis octobre 2024.

« Merci de tout coeur Fabrice. J’ai adoré partager le court avec toi durant cette dernière année. Ton calme, ta bien­veillance et ta géné­ro­sité m’ont énor­mé­ment appris, sur et en dehors du terrain. Beaucoup de bons souve­nirs, de victoires et surtout de plaisir. Je suis fier d’avoir partagé une partie de mon aven­ture avec toi et je sais que nos chemins se recroi­se­ront. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite », a expliqué le 23e joueur mondial.