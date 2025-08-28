Trois jours après avoir été battu en quatre sets par l’Australien Adam Walton (85e mondial) au premier tour de l’US Open, Ugo Humbert a décidé de se séparer de son entraîneur Fabrice Martin, avec qui il collaborait depuis octobre 2024.
« Merci de tout coeur Fabrice. J’ai adoré partager le court avec toi durant cette dernière année. Ton calme, ta bienveillance et ta générosité m’ont énormément appris, sur et en dehors du terrain. Beaucoup de bons souvenirs, de victoires et surtout de plaisir. Je suis fier d’avoir partagé une partie de mon aventure avec toi et je sais que nos chemins se recroiseront. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite », a expliqué le 23e joueur mondial.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 20:01