Aryna Sabalenka savait déjà qu’elle perdrait sa place de numéro 1 mondiale lundi, quel que soit le résultat de cette finale de l’US Open.

Mais alors qu’elle aurait pu se consoler avec un troi­sième titre consé­cutif à New‐York, la Biélorusse a été battue ce samedi par Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui la détrône égale­ment au clas­se­ment WTA.

C’en était trop pour Sabalenka, qui termine la saison sans le moindre titre du Grand Chelem. Incapable de contenir sa frus­tra­tion au terme de la rencontre, la Biélorusse a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen…



🗣 « Fuck off » pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026

La décep­tion va être diffi­cile à encaisser…