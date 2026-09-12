Aryna Sabalenka savait déjà qu’elle perdrait sa place de numéro 1 mondiale lundi, quel que soit le résultat de cette finale de l’US Open.
Mais alors qu’elle aurait pu se consoler avec un troisième titre consécutif à New‐York, la Biélorusse a été battue ce samedi par Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui la détrône également au classement WTA.
C’en était trop pour Sabalenka, qui termine la saison sans le moindre titre du Grand Chelem. Incapable de contenir sa frustration au terme de la rencontre, la Biélorusse a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verbalement à un caméraman qui s’était approché un peu trop près d’elle.
Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen…— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026
🗣 « Fuck off » pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau
La déception va être difficile à encaisser…
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 00:55