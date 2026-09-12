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La grosse frus­tra­tion de Sabalenka après sa défaite en finale contre Rybakina

Par
Baptiste Mulatier
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Aryna Sabalenka savait déjà qu’elle perdrait sa place de numéro 1 mondiale lundi, quel que soit le résultat de cette finale de l’US Open. 

Mais alors qu’elle aurait pu se consoler avec un troi­sième titre consé­cutif à New‐York, la Biélorusse a été battue ce samedi par Elena Rybakina (6−4, 5–7, 6–2), qui la détrône égale­ment au clas­se­ment WTA. 

C’en était trop pour Sabalenka, qui termine la saison sans le moindre titre du Grand Chelem. Incapable de contenir sa frus­tra­tion au terme de la rencontre, la Biélorusse a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

La décep­tion va être diffi­cile à encaisser…

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 00:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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