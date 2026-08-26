Novak Djokovic fait bien évidem­ment partie des grands favoris pour remporter l’US Open, d’autant plus après le forfait de Jannik Sinner et alors que plusieurs inter­ro­ga­tions entourent encore l’état de forme de Carlos Alcaraz.

Mais du côté du Serbe, la situa­tion peut égale­ment susciter quelques inquié­tudes. Éliminé d’entrée à Cincinnati par l’une des surprises de la semaine, Thiago Agustin Tirante, Djokovic avait semblé à court de rythme et parti­cu­liè­re­ment gêné par les fortes chaleurs.

Un problème qui semble l’avoir de nouveau rattrapé ce mardi 25 août lors de son entraî­ne­ment à l’US Open face à Zizou Bergs.

En plein soleil, l’ancien numéro un mondial a en effet décidé d’interrompre sa séance après seule­ment trois jeux. De quoi forcé­ment susciter quelques inter­ro­ga­tions à seule­ment quatre jours du début du tableau principal.

Djokovic stopped the prac­tice set early after just three games… wasn’t super engaged pic.twitter.com/Rvhyyhi3AR — Brenner Morton (@simonsaystennis) August 25, 2026

Car une fois la compé­ti­tion lancée, Djokovic ne pourra évidem­ment choisir ni les condi­tions météo­ro­lo­giques ni l’horaire de ses rencontres. Sa capa­cité à supporter la chaleur pour­rait donc devenir l’un des éléments à surveiller de très près durant cette édition.