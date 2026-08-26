Novak Djokovic fait bien évidemment partie des grands favoris pour remporter l’US Open, d’autant plus après le forfait de Jannik Sinner et alors que plusieurs interrogations entourent encore l’état de forme de Carlos Alcaraz.
Mais du côté du Serbe, la situation peut également susciter quelques inquiétudes. Éliminé d’entrée à Cincinnati par l’une des surprises de la semaine, Thiago Agustin Tirante, Djokovic avait semblé à court de rythme et particulièrement gêné par les fortes chaleurs.
Un problème qui semble l’avoir de nouveau rattrapé ce mardi 25 août lors de son entraînement à l’US Open face à Zizou Bergs.
En plein soleil, l’ancien numéro un mondial a en effet décidé d’interrompre sa séance après seulement trois jeux. De quoi forcément susciter quelques interrogations à seulement quatre jours du début du tableau principal.
Car une fois la compétition lancée, Djokovic ne pourra évidemment choisir ni les conditions météorologiques ni l’horaire de ses rencontres. Sa capacité à supporter la chaleur pourrait donc devenir l’un des éléments à surveiller de très près durant cette édition.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 12:05