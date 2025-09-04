Alors qu’il représentera les couleurs de l’Europe lors de la prochaine édition de la Ryder Cup qui aura lieu sur les terres du rival, les États‐Unis, du 23 au 28 septembre, Rory McIlroy, légende du golf, a récemment déclaré vouloir s’inspirer de Novak Djokovic après la prestation de ce dernier face à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open.
Selon l’Irlandais, aucun athlète au monde ne gère mieux la pression d’évoluer face à un public hostile.
« Le public était très pro‐américain. Il a toujours été le meilleur pour gérer cela. Il a dû faire face à cela toute sa vie, que ce soit en jouant contre un Américain à New York ou contre Roger (Federer) ou Rafa (Nadal). Il est venu nous parler un peu de ce genre de choses la dernière fois à Rome, alors peut‐être qu’il s’agit de prendre exemple sur lui et de canaliser cette énergie de la bonne manière. »
À noter que sur 40 matchs disputés au cours de sa carrière face à un joueur évoluant à domicile, le Serbe s’est imposé à 39 reprises (voir ci‐dessous).
Une statistique tout simplement phénoménale.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 18:08