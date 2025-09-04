Alors qu’il repré­sen­tera les couleurs de l’Europe lors de la prochaine édition de la Ryder Cup qui aura lieu sur les terres du rival, les États‐Unis, du 23 au 28 septembre, Rory McIlroy, légende du golf, a récem­ment déclaré vouloir s’ins­pirer de Novak Djokovic après la pres­ta­tion de ce dernier face à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open.

Selon l’Irlandais, aucun athlète au monde ne gère mieux la pres­sion d’évo­luer face à un public hostile.

« Le public était très pro‐américain. Il a toujours été le meilleur pour gérer cela. Il a dû faire face à cela toute sa vie, que ce soit en jouant contre un Américain à New York ou contre Roger (Federer) ou Rafa (Nadal). Il est venu nous parler un peu de ce genre de choses la dernière fois à Rome, alors peut‐être qu’il s’agit de prendre exemple sur lui et de cana­liser cette énergie de la bonne manière. »

À noter que sur 40 matchs disputés au cours de sa carrière face à un joueur évoluant à domi­cile, le Serbe s’est imposé à 39 reprises (voir ci‐dessous).

📊 Pour la 40e fois de sa carrière Novak Djokovic 🇷🇸 a affronté un joueur évoluant à domi­cile en Grand Chelem (Taylor Fritz 🇺🇸).



Pour la 39e fois sur ces 40 matchs, le Serbe s’est imposé. pic.twitter.com/cCS9pQxid8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 3, 2025

Une statis­tique tout simple­ment phénoménale.