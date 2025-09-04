AccueilUS OpenLa légende du golf, Rory McIlroy, veut s'inspirer de Djokovic : "Il...
US Open

La légende du golf, Rory McIlroy, veut s’ins­pirer de Djokovic : « Il a dû faire face à cela toute sa vie contre Federer et Nadal »

Thomas S
Par Thomas S

-

53

Alors qu’il repré­sen­tera les couleurs de l’Europe lors de la prochaine édition de la Ryder Cup qui aura lieu sur les terres du rival, les États‐Unis, du 23 au 28 septembre, Rory McIlroy, légende du golf, a récem­ment déclaré vouloir s’ins­pirer de Novak Djokovic après la pres­ta­tion de ce dernier face à Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open.

Selon l’Irlandais, aucun athlète au monde ne gère mieux la pres­sion d’évo­luer face à un public hostile.

« Le public était très pro‐américain. Il a toujours été le meilleur pour gérer cela. Il a dû faire face à cela toute sa vie, que ce soit en jouant contre un Américain à New York ou contre Roger (Federer) ou Rafa (Nadal). Il est venu nous parler un peu de ce genre de choses la dernière fois à Rome, alors peut‐être qu’il s’agit de prendre exemple sur lui et de cana­liser cette énergie de la bonne manière. »

À noter que sur 40 matchs disputés au cours de sa carrière face à un joueur évoluant à domi­cile, le Serbe s’est imposé à 39 reprises (voir ci‐dessous).

Une statis­tique tout simple­ment phénoménale. 

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 18:08

Article précédent
Félix Auger‐Aliassime : « Qu’est‐ce qui est le plus stres­sant entre me marier et être demi‐finale de l’US Open ? La bonne chose, c’est que j’ai déjà été en demi‐finale par le passé. Me marier, je n’ai jamais fait ça »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.