La lettre puissante concernant Novak Djokovic reçue par le président des Etats‐Unis Joe Biden

Les Etats‐Unis n’au­to­ri­sant pas les personnes non‐vaccinées à péné­trer sur leur terri­toire, de nombreux fans, hommes et femmes poli­tiques mais aussi spor­tifs se mobi­lisent pour permettre à Novak Djokovic de jouer l’US Open 2022. Une péti­tion a déjà été signée par 40 000 personnes tandis que Nebojsa Jovanovic, déten­teur d’une société promou­vant le tennis profes­sionnel en Serbie, a tenté le tout pour le tout en envoyant direc­te­ment une lettre au président améri­cain, Joe Biden. Son contenu a été dévoilé.

« L’US Open est le plus grand tournoi de tennis du monde et il ne serait pas ce qu’il est sans Novak Djokovic. Compte tenu de la situa­tion écono­mique et de la crise à tous les niveaux, les États‐Unis devraient auto­riser Novak Djokovic à parti­ciper au tournoi. Il a gagné trois fois et le tennisman serbe ne repré­sente pas une menace pour la sécu­rité. Il est l’une des personnes les plus saines du monde en raison de sa vie disci­plinée et sert de modèle et d’ins­pi­ra­tion à des millions de personnes dans le monde. Il est dans l’in­térêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le plus grand joueur du monde, d’au­tant plus qu’il vient de remporter son septième tournoi de Wimbledon à Londres », a écrit Jovanovic.

Au cas où, Nole s’en­traîne au Monténégro sur des courts en dur. Mais un retour­ne­ment de situa­tion avec par exemple une exemp­tion accordée au Serbe semble néan­moins peu probable.