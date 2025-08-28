Qualifié pour le troisième tour de l’US Open alors qu’il était encore 900e mondial il y a quatre ans, Ugo Blanchet est la belle histoire de cette édition 2025 de l’US Open dans le camp tricolore.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe à la suite de la plus belle victoire de sa carrière, cette nuit face au 16e mondial, Jakub Mensik, l’actuel 184e mondial a raconté une discussion fondamentale avec ses parents en 2021. Un véritable point de bascule dans sa carrière.
« C’était dans la cuisine de mes parents, à Châtillon‐en‐Michaille, dans l’Ain, en 2021. J’étais rentré chez eux fin août. J’avais eu des discussions avec ma copine sur l’avenir qu’on voulait. Je n’étais pas autonome financièrement et je voulais libérer mes parents pour qu’ils profitent de leur argent, partent en vacances, voyagent et qu’ils se construisent des souvenirs. J’aimais toujours jouer, mais je voyais que ça ne suffisait pas. Je suis allé les voir et je leur ai dit : »J’ai pris la décision d’arrêter. » Ils m’ont demandé pourquoi. Je leur ai donné les raisons que je viens de vous expliquer. Ils m’ont répondu : »Si c’est juste ça, on ne veut pas que tu arrêtes, continue. » Mon frère était là et il était d’accord. C’était important parce que mes parents me donnaient beaucoup d’argent et je voulais qu’il y ait une certaine égalité avec lui. Lui, il faisait des études pour se donner un vrai avenir. Je le faisais aussi, mais pas à 100 % dans ma manière de m’entraîner. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 16:42