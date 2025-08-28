Qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open alors qu’il était encore 900e mondial il y a quatre ans, Ugo Blanchet est la belle histoire de cette édition 2025 de l’US Open dans le camp tricolore.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe à la suite de la plus belle victoire de sa carrière, cette nuit face au 16e mondial, Jakub Mensik, l’ac­tuel 184e mondial a raconté une discus­sion fonda­men­tale avec ses parents en 2021. Un véri­table point de bascule dans sa carrière.

« C’était dans la cuisine de mes parents, à Châtillon‐en‐Michaille, dans l’Ain, en 2021. J’étais rentré chez eux fin août. J’avais eu des discus­sions avec ma copine sur l’avenir qu’on voulait. Je n’étais pas auto­nome finan­ciè­re­ment et je voulais libérer mes parents pour qu’ils profitent de leur argent, partent en vacances, voyagent et qu’ils se construisent des souve­nirs. J’aimais toujours jouer, mais je voyais que ça ne suffi­sait pas. Je suis allé les voir et je leur ai dit : »J’ai pris la déci­sion d’ar­rêter. » Ils m’ont demandé pour­quoi. Je leur ai donné les raisons que je viens de vous expli­quer. Ils m’ont répondu : »Si c’est juste ça, on ne veut pas que tu arrêtes, continue. » Mon frère était là et il était d’ac­cord. C’était impor­tant parce que mes parents me donnaient beau­coup d’argent et je voulais qu’il y ait une certaine égalité avec lui. Lui, il faisait des études pour se donner un vrai avenir. Je le faisais aussi, mais pas à 100 % dans ma manière de m’entraîner. »