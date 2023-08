Le dernier Grand Chelem de l’année est affecté par une maladie mystérieuse.

Depuis quelques jours, de nombreux joueurs se sont sentis mal. Par exemple, Dominic Thiem a dû se retirer de son match contre Ben Shelton pour des douleurs abdo­mi­nales. On l’a égale­ment vu vomir avant le début du match.

C’est aussi le cas aussi d’Emil Ruusuvuori, qui a déclaré forfait avant d’affronter Rublev car il se sentait malade…

Christopher Eubanks (battu au 2e tour par Benjamin Bonzi) et Ons Jabeur (encore en lice) ont égale­ment confié qu’ils avaient connu des « problèmes respi­ra­toires » pendant leur match…

Un virus qui commence à inquiéter et qui, on l’es­père, ne se propa­gera pas plus et ne pertur­bera pas la bonne tenue du tournoi.