Jannik Sinner n’en finit plus d’inquiéter ses fans. Contraint de déclarer forfait pour Cincinnati en raison d’un problème au genou apparu la semaine dernière, l’Italien avait déjà dû passer des examens complémentaires, retardant notamment son départ pour les États‐Unis.
Et les dernières nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. Selon plusieurs informations relayées sur les réseaux sociaux, Sinner aurait de nouveau été aperçu hier au J Medical de Turin afin de passer de nouveaux examens au genou.
À quelques jours de l’US Open, l’inquiétude commence donc sérieusement à monter autour du numéro un italien, qui aura énormément de points à défendre en cette fin de saison après avoir quasiment tout raflé en 2025.
Reste désormais à savoir s’il tentera de disputer coûte que coûte le Grand Chelem new‐yorkais, quitte à arriver à Flushing Meadows sans véritable préparation…
Publié le jeudi 13 août 2026 à 08:08