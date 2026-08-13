Jannik Sinner n’en finit plus d’inquiéter ses fans. Contraint de déclarer forfait pour Cincinnati en raison d’un problème au genou apparu la semaine dernière, l’Italien avait déjà dû passer des examens complé­men­taires, retar­dant notam­ment son départ pour les États‐Unis.

Et les dernières nouvelles ne sont pas forcé­ment rassu­rantes. Selon plusieurs infor­ma­tions relayées sur les réseaux sociaux, Sinner aurait de nouveau été aperçu hier au J Medical de Turin afin de passer de nouveaux examens au genou.

Jannik Sinner today at Jmedical 🤓🔙



📸 spacetennis_ via @kvfkaesque pic.twitter.com/2G34ptBfmI — jannik sinner files (@jannik_files) August 12, 2026

À quelques jours de l’US Open, l’inquiétude commence donc sérieu­se­ment à monter autour du numéro un italien, qui aura énor­mé­ment de points à défendre en cette fin de saison après avoir quasi­ment tout raflé en 2025.

Reste désor­mais à savoir s’il tentera de disputer coûte que coûte le Grand Chelem new‐yorkais, quitte à arriver à Flushing Meadows sans véri­table préparation…