Alexander Zverev ne va pas augmenter sa cote de popularité auprès des fans avec cette nouvelle déclaration.
Connu pour sa faculté à chercher souvent des excuses après une défaite, l’Allemand en a remis une couche au sujet de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet dernier.
Alors qu’il était interrogé au sujet de cette rencontre par John McEnroe lors d’un événement organisé à New‐York en marge de l’US Open, l’actuel 2e joueur mondial a de nouveau évoqué sa glissade lors du troisième set qui l’aurait empêché de défendre pleinement ses chances par la suite.
Pour rappel, l’Italien, interrogé à ce sujet après la finale, avait déclaré : « J’ai quand même eu l’impression qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »
McEnroe le pide a Zverev que analice la final de Wimbledon ante Sinner.— José Morón (@jmgmoron) September 8, 2026
La respuesta de Sascha :
🗣️ « Me fui un poco enfadado porque sentí que se me escapó de las manos. Pienso que estaba jugando mejor que él en ese momento… pero me resbalé »
🗣️ « Mis rodillas chocharon y no… https://t.co/hz3fIGwGtH
« Je suis parti du match un peu énervé parce que j’avais l’impression que ça m’avait échappé. Je pense que je jouais mieux que lui à ce moment‐là… mais j’ai glissé et je me suis fait mal. Mes genoux ont fléchi et je n’ai plus réussi à bien servir à partir de là. À partir de ce moment‐là, je n’ai plus réussi à prendre de l’élan et il a pris l’avantage, ce qui a donné lieu à plus d’échanges. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 14:44