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La nouvelle excuse de Zverev sur sa défaite contre Sinner en finale de Wimbledon : « Je pense que je jouais mieux que lui à ce moment‐là… mais j’ai glissé et je me suis fait mal »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev ne va pas augmenter sa cote de popu­la­rité auprès des fans avec cette nouvelle déclaration. 

Connu pour sa faculté à cher­cher souvent des excuses après une défaite, l’Allemand en a remis une couche au sujet de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet dernier. 

Alors qu’il était inter­rogé au sujet de cette rencontre par John McEnroe lors d’un événe­ment orga­nisé à New‐York en marge de l’US Open, l’ac­tuel 2e joueur mondial a de nouveau évoqué sa glis­sade lors du troi­sième set qui l’au­rait empêché de défendre plei­ne­ment ses chances par la suite. 

Pour rappel, l’Italien, inter­rogé à ce sujet après la finale, avait déclaré : « J’ai quand même eu l’impression qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »

« Je suis parti du match un peu énervé parce que j’avais l’im­pres­sion que ça m’avait échappé. Je pense que je jouais mieux que lui à ce moment‐là… mais j’ai glissé et je me suis fait mal. Mes genoux ont fléchi et je n’ai plus réussi à bien servir à partir de là. À partir de ce moment‐là, je n’ai plus réussi à prendre de l’élan et il a pris l’avan­tage, ce qui a donné lieu à plus d’échanges. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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