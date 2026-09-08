Alexander Zverev ne va pas augmenter sa cote de popu­la­rité auprès des fans avec cette nouvelle déclaration.

Connu pour sa faculté à cher­cher souvent des excuses après une défaite, l’Allemand en a remis une couche au sujet de sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet dernier.

Alors qu’il était inter­rogé au sujet de cette rencontre par John McEnroe lors d’un événe­ment orga­nisé à New‐York en marge de l’US Open, l’ac­tuel 2e joueur mondial a de nouveau évoqué sa glis­sade lors du troi­sième set qui l’au­rait empêché de défendre plei­ne­ment ses chances par la suite.

Pour rappel, l’Italien, inter­rogé à ce sujet après la finale, avait déclaré : « J’ai quand même eu l’impression qu’il bougeait plutôt bien après sa glissade. »

McEnroe le pide a Zverev que analice la final de Wimbledon ante Sinner.



La respuesta de Sascha :



🗣️ « Me fui un poco enfa­dado porque sentí que se me escapó de las manos. Pienso que estaba jugando mejor que él en ese momento… pero me resbalé »



🗣️ « Mis rodillas chocharon y no… https://t.co/hz3fIGwGtH — José Morón (@jmgmoron) September 8, 2026

« Je suis parti du match un peu énervé parce que j’avais l’im­pres­sion que ça m’avait échappé. Je pense que je jouais mieux que lui à ce moment‐là… mais j’ai glissé et je me suis fait mal. Mes genoux ont fléchi et je n’ai plus réussi à bien servir à partir de là. À partir de ce moment‐là, je n’ai plus réussi à prendre de l’élan et il a pris l’avan­tage, ce qui a donné lieu à plus d’échanges. »