La poignée de main plus que spéciale entre Bublik et Paul après leur duel en cinq sets

Baptiste Mulatier

Après une bataille de cinq sets au troi­sième tour de l’US Open, Alexander Bublik est venu à bout de l’Américain Tommy Paul (7–6[5], 6–7[4], 6–3, 6–7[5], 6–1, en 3h39 de jeu). La rencontre s’est achevée aux alen­tours d’une heure du matin à New York.

Au moment de se quitter, les deux joueurs ont surpris le public en échan­geant une poignée de main singu­lière : un salut avec le petit doigt, clin d’œil complice révé­lant la proxi­mité entre les deux hommes.

Cette élimi­na­tion de Paul, après celles de Ben Shelton et Frances Tiafoe, laisse Taylor Fritz comme ultime repré­sen­tant des espoirs améri­cains.
De son côté, Bublik défiera désor­mais Jannik Sinner en huitièmes de finale.

Publié le dimanche 31 août 2025 à 07:45

