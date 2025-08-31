Après une bataille de cinq sets au troisième tour de l’US Open, Alexander Bublik est venu à bout de l’Américain Tommy Paul (7–6[5], 6–7[4], 6–3, 6–7[5], 6–1, en 3h39 de jeu). La rencontre s’est achevée aux alentours d’une heure du matin à New York.
Au moment de se quitter, les deux joueurs ont surpris le public en échangeant une poignée de main singulière : un salut avec le petit doigt, clin d’œil complice révélant la proximité entre les deux hommes.
Cette élimination de Paul, après celles de Ben Shelton et Frances Tiafoe, laisse Taylor Fritz comme ultime représentant des espoirs américains.
De son côté, Bublik défiera désormais Jannik Sinner en huitièmes de finale.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 07:45