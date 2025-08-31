Après une bataille de cinq sets au troi­sième tour de l’US Open, Alexander Bublik est venu à bout de l’Américain Tommy Paul (7–6[5], 6–7[4], 6–3, 6–7[5], 6–1, en 3h39 de jeu). La rencontre s’est achevée aux alen­tours d’une heure du matin à New York.

Au moment de se quitter, les deux joueurs ont surpris le public en échan­geant une poignée de main singu­lière : un salut avec le petit doigt, clin d’œil complice révé­lant la proxi­mité entre les deux hommes.

Sasha Bublik and Tommy Paul had a great moment at the net after their match at the US Open.



The secret hand­shake. 😭



pic.twitter.com/9EHMx4p50A — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025

Cette élimi­na­tion de Paul, après celles de Ben Shelton et Frances Tiafoe, laisse Taylor Fritz comme ultime repré­sen­tant des espoirs améri­cains.

De son côté, Bublik défiera désor­mais Jannik Sinner en huitièmes de finale.