Ce jeudi, les fans de tennis auront une vision plus claire sur l’US Open, le tirage au sort sera effectué à 18 h, heure française. Consultant pour ESPN, le temps de la quinzaine du dernier Grand Chelem de la saison, Patrick McEnroe n’a pas attendu ce moment pour donner un avis tranché sur le vainqueur du tournoi.
Si Jannik Sinner, tenant du titre, et Carlos Alcaraz sont naturellement les favoris, le frère cadet de John n’imagine pas un des deux sacré le 7 septembre prochain. Mieux, il envisage qu’un Américain s’imposera, une première depuis Andy Roddick en 2003.
« Je vais me risquer à faire une prédiction. Cette année, c’est un Américain qui remportera l’US Open chez les hommes. Je ne vais pas dire lequel, car je pense que plusieurs joueurs ont leurs chances. Sinner et Alcaraz domineront le circuit au cours des trois ou quatre prochaines années. Est‐ce que je pense qu’ils vont remporter tous les tournois du Grand Chelem ? Non. Quelque chose me dit que nous allons avoir une petite surprise cette année à l’Open, et c’est pourquoi je vais dire qu’un Américain va remporter l’US Open cette année », a commenté l’ancien 28e joueur mondial, questionné par Tennis Now.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 16:15