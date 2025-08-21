Ce jeudi, les fans de tennis auront une vision plus claire sur l’US Open, le tirage au sort sera effectué à 18 h, heure fran­çaise. Consultant pour ESPN, le temps de la quin­zaine du dernier Grand Chelem de la saison, Patrick McEnroe n’a pas attendu ce moment pour donner un avis tranché sur le vain­queur du tournoi.

Si Jannik Sinner, tenant du titre, et Carlos Alcaraz sont natu­rel­le­ment les favoris, le frère cadet de John n’ima­gine pas un des deux sacré le 7 septembre prochain. Mieux, il envi­sage qu’un Américain s’im­po­sera, une première depuis Andy Roddick en 2003.

« Je vais me risquer à faire une prédic­tion. Cette année, c’est un Américain qui rempor­tera l’US Open chez les hommes. Je ne vais pas dire lequel, car je pense que plusieurs joueurs ont leurs chances. Sinner et Alcaraz domi­ne­ront le circuit au cours des trois ou quatre prochaines années. Est‐ce que je pense qu’ils vont remporter tous les tour­nois du Grand Chelem ? Non. Quelque chose me dit que nous allons avoir une petite surprise cette année à l’Open, et c’est pour­quoi je vais dire qu’un Américain va remporter l’US Open cette année », a commenté l’an­cien 28e joueur mondial, ques­tionné par Tennis Now.