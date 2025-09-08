Jannik Sinner a concédé en finale de l’US Open une septième défaite en huit confrontations face à Carlos Alcaraz.
Relégué au rang de numéro 2 mondial par son rival espagnol, l’Italien a reconnu, dans des propos relayés par L’Equipe, la nécessité de faire évoluer son jeu.
« J’étais très prévisible sur le court alors que lui a tenté des choses. C’est aussi la façon dont il joue. Maintenant c’est à moi de décider si je veux faire des changements ou non. C’est une chose de jouer alors que le score est confortable, que vous faites toujours les mêmes choses, comme j’ai fait par exemple durant ce tournoi, sans aucun service‐volée, sans utiliser l’amortie. Et c’est autre chose quand vous faites face à Carlos où vous devez sortir de votre zone de confort. Donc je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, de faire des changements, d’être un joueur plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur de tennis. Tout ça prend du temps. L’un des secrets, c’est aussi la patience. Ce n’est pas comme si j’allais devenir gaucher d’ici Pékin (rires). »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 08:33