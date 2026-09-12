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La propo­si­tion de Jim Courier qui va faire parler : « Le format en cinq sets est ancré dans l’histoire de ce sport, je n’y touche­rais pas. Mais je pense qu’au final, nous devrons évoluer et jouer sans cette règle »

Par
Jean Muller
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Le 8 septembre 2026, Andrew Abdo, direc­teur de l’Open d’Australie, ouvrait une véri­table boîte de Pandore en suggé­rant de supprimer le format en cinq sets dans les tour­nois du Grand Chelem.

Une propo­si­tion qui fait forcé­ment débat, le Sud‐Africain fait déjà face à une levée de boucliers de la part des acteurs de la petite balle jaune, comme le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, mais aussi le 12e joueur mondial Frances Tiafoe. Des prises de parole logiques, tant ce format a permis de conter les plus beaux récits du tennis. 

Récemment, sur le plateau de Tennis Channel, Jim Courier est aussi allé de sa propo­si­tion pour innover son sport. Moins radi­cale que celle d’Abdo, son idée fera elle aussi beau­coup réagir. Le quadruple cham­pion en Majeurs, estime qu’il faudrait tendre vers la suppres­sion des avantages. 

« Le format en cinq sets est ancré dans l’histoire de ce sport, n’est-ce pas ? Il reflète la manière dont on compare les géné­ra­tions de joueurs. Comment se comportent‐ils dans ce type de format ? Mais cela ne signifie pas que cela doive rester ainsi pour toujours. Je ne sais pas si ce sera le cas en Australie. Je trouve inté­res­sant que, alors que Craig Tiley s’apprêtait à quitter l’Open d’Australie, l’une de ses dernières décla­ra­tions ait été qu’il estime que l’intérêt pour ce sport est tel que les femmes devraient jouer au meilleur des cinq sets à partir des quarts de finale. Je pense qu’au final, nous devrons évoluer et que le premier petit pas en avant pour­rait, et devrait, consister à passer au système de score sans avan­tage, c’est-à-dire à jouer sans avan­tages. Cela rédui­rait dans une certaine mesure la durée des matchs », a commenté l’an­cien numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 11:05

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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