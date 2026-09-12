Le 8 septembre 2026, Andrew Abdo, directeur de l’Open d’Australie, ouvrait une véritable boîte de Pandore en suggérant de supprimer le format en cinq sets dans les tournois du Grand Chelem.
Une proposition qui fait forcément débat, le Sud‐Africain fait déjà face à une levée de boucliers de la part des acteurs de la petite balle jaune, comme le rédacteur en chef de Punto de Break, José Moron, mais aussi le 12e joueur mondial Frances Tiafoe. Des prises de parole logiques, tant ce format a permis de conter les plus beaux récits du tennis.
Récemment, sur le plateau de Tennis Channel, Jim Courier est aussi allé de sa proposition pour innover son sport. Moins radicale que celle d’Abdo, son idée fera elle aussi beaucoup réagir. Le quadruple champion en Majeurs, estime qu’il faudrait tendre vers la suppression des avantages.
« Le format en cinq sets est ancré dans l’histoire de ce sport, n’est-ce pas ? Il reflète la manière dont on compare les générations de joueurs. Comment se comportent‐ils dans ce type de format ? Mais cela ne signifie pas que cela doive rester ainsi pour toujours. Je ne sais pas si ce sera le cas en Australie. Je trouve intéressant que, alors que Craig Tiley s’apprêtait à quitter l’Open d’Australie, l’une de ses dernières déclarations ait été qu’il estime que l’intérêt pour ce sport est tel que les femmes devraient jouer au meilleur des cinq sets à partir des quarts de finale. Je pense qu’au final, nous devrons évoluer et que le premier petit pas en avant pourrait, et devrait, consister à passer au système de score sans avantage, c’est-à-dire à jouer sans avantages. Cela réduirait dans une certaine mesure la durée des matchs », a commenté l’ancien numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 11:05