Le 8 septembre 2026, Andrew Abdo, direc­teur de l’Open d’Australie, ouvrait une véri­table boîte de Pandore en suggé­rant de supprimer le format en cinq sets dans les tour­nois du Grand Chelem.

Une propo­si­tion qui fait forcé­ment débat, le Sud‐Africain fait déjà face à une levée de boucliers de la part des acteurs de la petite balle jaune, comme le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, mais aussi le 12e joueur mondial Frances Tiafoe. Des prises de parole logiques, tant ce format a permis de conter les plus beaux récits du tennis.

Récemment, sur le plateau de Tennis Channel, Jim Courier est aussi allé de sa propo­si­tion pour innover son sport. Moins radi­cale que celle d’Abdo, son idée fera elle aussi beau­coup réagir. Le quadruple cham­pion en Majeurs, estime qu’il faudrait tendre vers la suppres­sion des avantages.

« Le format en cinq sets est ancré dans l’histoire de ce sport, n’est-ce pas ? Il reflète la manière dont on compare les géné­ra­tions de joueurs. Comment se comportent‐ils dans ce type de format ? Mais cela ne signifie pas que cela doive rester ainsi pour toujours. Je ne sais pas si ce sera le cas en Australie. Je trouve inté­res­sant que, alors que Craig Tiley s’apprêtait à quitter l’Open d’Australie, l’une de ses dernières décla­ra­tions ait été qu’il estime que l’intérêt pour ce sport est tel que les femmes devraient jouer au meilleur des cinq sets à partir des quarts de finale. Je pense qu’au final, nous devrons évoluer et que le premier petit pas en avant pour­rait, et devrait, consister à passer au système de score sans avan­tage, c’est-à-dire à jouer sans avan­tages. Cela rédui­rait dans une certaine mesure la durée des matchs », a commenté l’an­cien numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.