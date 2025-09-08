AccueilUS OpenLa réaction de Nadal après la victoire d'Alcaraz en finale contre Sinner
La réac­tion de Nadal après la victoire d'Alcaraz en finale contre Sinner

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Quelques jours après avoir comparé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal a réagi au triomphe de son compa­triote espa­gnol en finale de l’US Open, ayant pour consé­quence directe un chan­ge­ment majeur au sommet du clas­se­ment mondial. 

« Bravo Carlos ! De nouveau cham­pion de l’US Open et numéro 1 mondial ! Félicitations pour tout le travail accompli derrière cette formi­dable saison », a écrit le quadruple lauréat du Grand Chelem new‐yorkais. 

Le genre de message qui ne doit jamais laisser Alcaraz insensible.

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 08:01

