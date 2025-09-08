Quelques jours après avoir comparé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal a réagi au triomphe de son compa­triote espa­gnol en finale de l’US Open, ayant pour consé­quence directe un chan­ge­ment majeur au sommet du clas­se­ment mondial.

« Bravo Carlos ! De nouveau cham­pion de l’US Open et numéro 1 mondial ! Félicitations pour tout le travail accompli derrière cette formi­dable saison », a écrit le quadruple lauréat du Grand Chelem new‐yorkais.

¡Enhorabuena @carlosalcaraz ! ¡De nuevo Campeón 🏆 del @usopen y número 1 !



Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran tempo­rada 💪🏼 pic.twitter.com/K6KTfmOwxm — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 7, 2025

Le genre de message qui ne doit jamais laisser Alcaraz insensible.