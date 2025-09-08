Quelques jours après avoir comparé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal a réagi au triomphe de son compatriote espagnol en finale de l’US Open, ayant pour conséquence directe un changement majeur au sommet du classement mondial.
« Bravo Carlos ! De nouveau champion de l’US Open et numéro 1 mondial ! Félicitations pour tout le travail accompli derrière cette formidable saison », a écrit le quadruple lauréat du Grand Chelem new‐yorkais.
Le genre de message qui ne doit jamais laisser Alcaraz insensible.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 08:01