Quelques jours après leur prise de bec suite à leur match du deuxième tour à l’US Open, Taylor Townsend et Jelena Ostapenko semblent avoir enterré la hache de guerre, du mois en apparence.
Avant d’affronter Barbora Krejcikova ce dimanche pour une place en deuxième semaine, l’Américaine a réagi aux excuses de la Lettone.
“She expected for me to react a certain type of way, and I didn’t, and it infuriated her. Which led her to say things that are hurtful, that are belligerent, that are offensive, not only to me, but, you know, to the sport and to a… pic.twitter.com/OksZgMX3NN
« Elle s’attendait à ce que je réagisse d’une certaine manière, et je ne l’ai pas fait, ce qui l’a mise en colère. Ce qui l’a amenée à dire des choses blessantes, belliqueuses, offensantes, non seulement envers moi, mais, vous savez, envers le sport et toute une culture de personnes que j’essaie de représenter du mieux que je peux. Mais c’est bien qu’elle se soit excusée. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 16:39