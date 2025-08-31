Quelques jours après leur prise de bec suite à leur match du deuxième tour à l’US Open, Taylor Townsend et Jelena Ostapenko semblent avoir enterré la hache de guerre, du mois en apparence.

Avant d’af­fronter Barbora Krejcikova ce dimanche pour une place en deuxième semaine, l’Américaine a réagi aux excuses de la Lettone.

Taylor Townsend on Jelena Ostapenko’s apology :



“She expected for me to react a certain type of way, and I didn’t, and it infu­riated her. Which led her to say things that are hurtful, that are belli­gerent, that are offen­sive, not only to me, but, you know, to the sport and to a… pic.twitter.com/OksZgMX3NN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025

« Elle s’attendait à ce que je réagisse d’une certaine manière, et je ne l’ai pas fait, ce qui l’a mise en colère. Ce qui l’a amenée à dire des choses bles­santes, belli­queuses, offen­santes, non seule­ment envers moi, mais, vous savez, envers le sport et toute une culture de personnes que j’essaie de repré­senter du mieux que je peux. Mais c’est bien qu’elle se soit excusée. »