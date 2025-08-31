AccueilUS OpenLa réaction de Townsend aux excuses d'Ostapenko : "Elle s'attendait à ce...
La réac­tion de Townsend aux excuses d’Ostapenko : « Elle s’at­ten­dait à ce que je réagisse d’une certaine manière, et je ne l’ai pas fait, ce qui l’a mise en colère. Mais c’est bien qu’elle se soit excusée »

Thomas S
Par Thomas S

-

792
Tennis : Us Open 2024 -

Quelques jours après leur prise de bec suite à leur match du deuxième tour à l’US Open, Taylor Townsend et Jelena Ostapenko semblent avoir enterré la hache de guerre, du mois en apparence. 

Avant d’af­fronter Barbora Krejcikova ce dimanche pour une place en deuxième semaine, l’Américaine a réagi aux excuses de la Lettone.

« Elle s’attendait à ce que je réagisse d’une certaine manière, et je ne l’ai pas fait, ce qui l’a mise en colère. Ce qui l’a amenée à dire des choses bles­santes, belli­queuses, offen­santes, non seule­ment envers moi, mais, vous savez, envers le sport et toute une culture de personnes que j’essaie de repré­senter du mieux que je peux. Mais c’est bien qu’elle se soit excusée. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 16:39

