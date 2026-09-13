L’image va faire le tour du monde.

Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné.

L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.

HE DIDN’T REALIZE HE’D WON 🏆



Alexander Zverev exor­cises his 2020 demons and defeats Shelton 6–3, 7–6, 5–7, 6–2 to win his first US Open title ! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Une scène déjà vue sur le circuit, mais jamais, jusqu’ici, dans une finale de Grand Chelem.