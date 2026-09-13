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La réac­tion tota­le­ment lunaire de Zverev après sa victoire en finale contre Shelton

Par
Baptiste Mulatier
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L’image va faire le tour du monde. 

Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné. 

L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem. 

Une scène déjà vue sur le circuit, mais jamais, jusqu’ici, dans une finale de Grand Chelem.

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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