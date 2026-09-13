L’image va faire le tour du monde.
Alors qu’il venait de remporter l’US Open en dominant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné.
L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.
HE DIDN’T REALIZE HE’D WON 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6–3, 7–6, 5–7, 6–2 to win his first US Open title ! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI
Une scène déjà vue sur le circuit, mais jamais, jusqu’ici, dans une finale de Grand Chelem.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:04