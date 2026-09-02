Après une entrée en lice pleine de maîtrise face au Français, Hugo Gaston, Daniil Medvedev n’a égale­ment pas eu à puiser dans ses ressources à l’oc­ca­sion du deuxième tour de l’US Open.

Opposé l’in­vité, Sebastian Gorzny, tombeur surprise de Collignon au premier tour, le Russe n’a eu besoin que de deux petites heures pour s’im­poser : 6–1, 6–3, 7–5.

Mais l’ac­tuel 8e joueur mondial s’est surtout illustré en inter­view d’après match lors­qu’on lui a demandé s’il préfé­re­rait jouer le héros ou le méchant au cas ou le Grand Chelem new‐yorkais se trans­for­me­rait en un film gran­deur nature.

Et sa réponse est assez géniale…

Medvedev after reaching US Open Round 3



“If the U.S. Open was a movie would you rather play the hero or the villain?”



Daniil : “It’s super easy. For about 50% of the movie, you know this kind of movie where you don’t know what the ending is and you try to guess who is the bad… pic.twitter.com/cAEcMKeDUh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2026

Intervieweur : « Si l’US Open était un film, préféreriez‐vous jouer le héros ou le méchant ?

Daniil Medvedev : C’est très simple. Pendant environ la moitié du film – vous savez, ce genre de film où l’on ne connaît pas la fin et où l’on essaie de deviner qui est le méchant… Je veux être le type dont on pense, en regar­dant le film et presque jusqu’à la fin, qu’il est un méchant, qu’il n’est pas quelqu’un de bien. Puis, à la toute dernière seconde du film, on comprend qu’il était le meilleur type qui soit. Il était vrai­ment génial. Et c’était quelqu’un d’autre qui était le méchant. Ce serait parfait. »