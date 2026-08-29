Après avoir atteint les demi‐finales sur ses trois derniers tournois, dont un titre décroché à Cincinnati, Coco Gauff semble parfaitement lancé pour l’US Open qui débute ce dimanche.
De passage en conférence de presse d’avant tournoi, l’Américaine a révélé avoir énormément travaillé sur elle‐même concernant le gros point faible de son jeu : le service. Et visiblement, cela fonctionne.
« Psychologiquement, maintenant, quand je sers, je me dis : ‘Je vais chercher l’ace’, ou : ‘Je sais que je peux réussir ce service et que le retour ne reviendra probablement pas’. Alors que l’année dernière, j’étais littéralement là en me disant : ‘J’espère juste la mettre dedans’. C’est une énorme différence. Maintenant, sur presque chaque service, j’essaie de frapper entre 175 et 195 km/h. Je ne dis pas que je ne vais jamais me faire breaker, mais maintenant c’est beaucoup plus rare. Et je sais que mes statistiques en retour ont toujours été plutôt élevées sur le circuit. Donc maintenant que je retourne bien et que je sers bien, ça fait vraiment du bien. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 14:14