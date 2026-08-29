Après avoir atteint les demi‐finales sur ses trois derniers tour­nois, dont un titre décroché à Cincinnati, Coco Gauff semble parfai­te­ment lancé pour l’US Open qui débute ce dimanche.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, l’Américaine a révélé avoir énor­mé­ment travaillé sur elle‐même concer­nant le gros point faible de son jeu : le service. Et visi­ble­ment, cela fonctionne.

« Psychologiquement, main­te­nant, quand je sers, je me dis : ‘Je vais cher­cher l’ace’, ou : ‘Je sais que je peux réussir ce service et que le retour ne reviendra proba­ble­ment pas’. Alors que l’année dernière, j’étais litté­ra­le­ment là en me disant : ‘J’espère juste la mettre dedans’. C’est une énorme diffé­rence. Maintenant, sur presque chaque service, j’essaie de frapper entre 175 et 195 km/h. Je ne dis pas que je ne vais jamais me faire breaker, mais main­te­nant c’est beau­coup plus rare. Et je sais que mes statis­tiques en retour ont toujours été plutôt élevées sur le circuit. Donc main­te­nant que je retourne bien et que je sers bien, ça fait vrai­ment du bien. »