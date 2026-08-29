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La révo­lu­tion de Coco Gauff, qui a enfin trouvé la clé sur son gros point faible : « Ça fait vrai­ment du bien »

Par
Thomas S
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Après avoir atteint les demi‐finales sur ses trois derniers tour­nois, dont un titre décroché à Cincinnati, Coco Gauff semble parfai­te­ment lancé pour l’US Open qui débute ce dimanche.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, l’Américaine a révélé avoir énor­mé­ment travaillé sur elle‐même concer­nant le gros point faible de son jeu : le service. Et visi­ble­ment, cela fonctionne. 

« Psychologiquement, main­te­nant, quand je sers, je me dis : ‘Je vais cher­cher l’ace’, ou : ‘Je sais que je peux réussir ce service et que le retour ne reviendra proba­ble­ment pas’. Alors que l’année dernière, j’étais litté­ra­le­ment là en me disant : ‘J’espère juste la mettre dedans’. C’est une énorme diffé­rence. Maintenant, sur presque chaque service, j’essaie de frapper entre 175 et 195 km/h. Je ne dis pas que je ne vais jamais me faire breaker, mais main­te­nant c’est beau­coup plus rare. Et je sais que mes statis­tiques en retour ont toujours été plutôt élevées sur le circuit. Donc main­te­nant que je retourne bien et que je sers bien, ça fait vrai­ment du bien. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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