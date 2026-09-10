Si l’US Open nous a souvent habitués à des matchs terminant très tard dans la nuit, cette édition 2026 a été particulière notamment suite au quart de finale entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton, achevé à 3h30 du matin et établissant au passage un nouveau record.
Alors que certains, comme Martina Navratilova, pointent du doigt la responsabilité de l’organisation, d’autres expliquent qu’il faudrait modifier les règles. Et la solution envisagée par l’ancienne joueuse australienne et actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, ne plaira certainement pas à tout le monde.
One thing to fix this late night stuff and 5 hour matches is, u ready for it!???? If the match goes to the 5th set, we have a 10 point TB to decide the match ! Come at me !— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) September 9, 2026
« Une solution pour régler le problème des matchs tard le soir et des rencontres de 5 heures : vous êtes prêts ????? Si le match va jusqu’au 5e set, on fera un tie‐break à 10 points pour le départager ! »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 15:45