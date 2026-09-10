Si l’US Open nous a souvent habi­tués à des matchs termi­nant très tard dans la nuit, cette édition 2026 a été parti­cu­lière notam­ment suite au quart de finale entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton, achevé à 3h30 du matin et établis­sant au passage un nouveau record.

Alors que certains, comme Martina Navratilova, pointent du doigt la respon­sa­bi­lité de l’or­ga­ni­sa­tion, d’autres expliquent qu’il faudrait modi­fier les règles. Et la solu­tion envi­sagée par l’an­cienne joueuse austra­lienne et actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, ne plaira certai­ne­ment pas à tout le monde.

One thing to fix this late night stuff and 5 hour matches is, u ready for it!???? If the match goes to the 5th set, we have a 10 point TB to decide the match ! Come at me ! — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) September 9, 2026

« Une solu­tion pour régler le problème des matchs tard le soir et des rencontres de 5 heures : vous êtes prêts ????? Si le match va jusqu’au 5e set, on fera un tie‐break à 10 points pour le départager ! »