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La solu­tion radi­cale de Rennae Stubbs pour régler le problème des matchs au bout de la nuit : « Vous êtes prêts ? Si le match va jusqu’au cinquième set, on met en place un tie‐break en 10 points pour dépar­tager les joueurs »

Par
Thomas S
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Si l’US Open nous a souvent habi­tués à des matchs termi­nant très tard dans la nuit, cette édition 2026 a été parti­cu­lière notam­ment suite au quart de finale entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton, achevé à 3h30 du matin et établis­sant au passage un nouveau record. 

Alors que certains, comme Martina Navratilova, pointent du doigt la respon­sa­bi­lité de l’or­ga­ni­sa­tion, d’autres expliquent qu’il faudrait modi­fier les règles. Et la solu­tion envi­sagée par l’an­cienne joueuse austra­lienne et actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, ne plaira certai­ne­ment pas à tout le monde.

« Une solu­tion pour régler le problème des matchs tard le soir et des rencontres de 5 heures : vous êtes prêts ????? Si le match va jusqu’au 5e set, on fera un tie‐break à 10 points pour le départager ! »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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