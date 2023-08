Sèchement battue ce mardi au premier tour de l’US Open alors qu’elle jouait gros en défen­dant une demi‐finale, Caroline Garcia ne s’était pas présentée devant la presse à l’issue de la rencontre.

Et la raison est désor­mais connue puisque la Lyonnaise a déclaré ce mercredi via son compte Twitter qu’elle avait perdu sa grand‐mère ces dernières heures. Une bien triste nouvelle pour Caroline à qui on souhaite beau­coup de courage.

« Bonjour à tous. Ces deux derniers jours ont été très diffi­ciles pour notre famille. Ma grand‐mère nous a quittés lundi après‐midi. Je n’ai pas pu me présenter hier en presse après ma défaite, les émotions étaient trop grandes. Mon cœur a besoin d’être auprès de mes proches pour dire un dernier au revoir à ma grand‐mère, c’est pour­quoi je ne pourrai me présenter en double avec Kristina sur ce tournoi. Il y a un temps pour tout dans la vie. Le tennis aujourd’hui est secon­daire. Merci de votre compré­hen­sion, Caroline. »