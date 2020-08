Dominic Thiem est « prêt », et déterminé pour l’US Open, comme il l’a expliqué dans la vidéo postée sur son compte twitter ce lundi après-midi.

« C’est vraiment le moment d’être le plus prêt possible pour se surpasser. La concentration intérieure est l’une des choses les plus importantes que j’ai en moi. C’est un grand honneur de faire ce travail et le seul moyen de répéter le succès que j’ai eu l’année dernière », déclare-t-il dans la vidéo.

Dominic Thiem peut-il remporter son premier Grand Chelem ? L’Autrichien a pour le moment 3 finales à son actif pour 3 défaites.

Dominic va tenter de faire mieux qu’un quart, son meilleur résultat à l’US Open. La tête de série numéro 2 n’arrive pas en pleine confiance après sa défaite au premier match au tournoi de Cincinnati. Premier match mardi face à l’Espagnol Jaume Munar.