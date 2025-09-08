Carlos Alcaraz est quand même plus à l’aise sur le court que sur TikTok.
Invitée par Aryna Sabalenka à réaliser une vidéo entre vainqueurs de l’US Open et numéros 1 mondiaux, Carlos Alcaraz a joué le jeu mais on sent bien que cet exercice n’est pas du tout naturel pour lui.
E teve vídeo no tiktok com Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka ❤️— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 8, 2025
Obrigada por isso Aryna 😅😂 pic.twitter.com/bb1clOUEYY
Au contraire, la Biélorusse s’en sort plutôt bien.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 18:43