Carlos Alcaraz est quand même plus à l’aise sur le court que sur TikTok.

Invitée par Aryna Sabalenka à réaliser une vidéo entre vain­queurs de l’US Open et numéros 1 mondiaux, Carlos Alcaraz a joué le jeu mais on sent bien que cet exer­cice n’est pas du tout naturel pour lui.

E teve vídeo no tiktok com Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka ❤️



Obrigada por isso Aryna 😅😂 pic.twitter.com/bb1clOUEYY — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 8, 2025

Au contraire, la Biélorusse s’en sort plutôt bien.