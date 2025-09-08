AccueilVidéosLa vidéo un poil gênante d'Alcaraz avec Sabalenka
La vidéo un poil gênante d’Alcaraz avec Sabalenka

Thomas S
Par Thomas S

Carlos Alcaraz est quand même plus à l’aise sur le court que sur TikTok.

Invitée par Aryna Sabalenka à réaliser une vidéo entre vain­queurs de l’US Open et numéros 1 mondiaux, Carlos Alcaraz a joué le jeu mais on sent bien que cet exer­cice n’est pas du tout naturel pour lui. 

Au contraire, la Biélorusse s’en sort plutôt bien.

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 18:43

