Quelques secondes seule­ment après avoir décroché le 24e titre en Grand Chelem de sa carrière en finale de l’US Open ce dimanche face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a enfilé un tee‐shirt à la gloire du basket­teur améri­cain Kobe Bryant, décédé ne janvier 2020 et qui portait le numéro 24 dans la deuxième partie de sa carrière. Tout un symbole.

Interrogé au sujet de cet hommage lors de la céré­monie de remise des prix, le joueur serbe a expliqué ce geste admirable.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

« J’ai pensé à faire ce t‑shirt si j’avais la chance de gagner le tournoi. C’était il y a environ 7 jours. Kobe était un ami proche. Nous avons beau­coup discuté de la menta­lité des vain­queurs lorsque je luttais contre ma bles­sure et que je travaillais pour revenir au sommet du jeu. Il était l’une des personnes sur lesquelles je comp­tais le plus, il était toujours là pour me conseiller et me soutenir de la manière la plus amicale qui soit. Ce qui s’est passé il y a quelques années m’a profon­dé­ment blessé. J’ai donc pensé qu’il serait symbo­lique de lui rendre hommage. »