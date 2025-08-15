Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic se concentre exclusivement sur les Grand Chelems dans la dernière partie de sa carrière, pour décrocher un tant attendu 25e sacre. Preuve en est, l’actuel septième joueur mondial a simplement fait l’impasse sur la tournée américaine en marge de l’US Open.
Le Djoker s’aventurera à Flushing Meadows sans aucune préparation. Pour son compatriote Dusan Lajovic, ce n’est pas forcément un facteur qui l’écarte des favoris. À la seule condition qu’il soit au point physiquement.
« Le plus gros obstacle pour Novak cette année en Grand Chelem est sa préparation physique, nous l’avons tous constaté. S’il parvient à égaler leur niveau physique, à enchaîner des matchs avec les 10 meilleurs joueurs… S’il y parvient, Novak est favori, tout comme Sinner et Alcaraz. Sinner a montré à Wimbledon qu’il savait gérer une lourde défaite à Roland‐Garros, gagnant ainsi une nouvelle confiance en lui. Alcaraz et Sinner sont physiquement un peu devant, mais quand Novak joue à son meilleur niveau, il est invincible. J’aimerais qu’il soit prêt pour tout les matchs », a commenté le Serbe, dans les colonnes de Sportklub.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 14:15