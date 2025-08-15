Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic se concentre exclu­si­ve­ment sur les Grand Chelems dans la dernière partie de sa carrière, pour décro­cher un tant attendu 25e sacre. Preuve en est, l’ac­tuel septième joueur mondial a simple­ment fait l’im­passe sur la tournée améri­caine en marge de l’US Open.

Le Djoker s’aven­tu­rera à Flushing Meadows sans aucune prépa­ra­tion. Pour son compa­triote Dusan Lajovic, ce n’est pas forcé­ment un facteur qui l’écarte des favoris. À la seule condi­tion qu’il soit au point physiquement.

« Le plus gros obstacle pour Novak cette année en Grand Chelem est sa prépa­ra­tion physique, nous l’avons tous constaté. S’il parvient à égaler leur niveau physique, à enchaîner des matchs avec les 10 meilleurs joueurs… S’il y parvient, Novak est favori, tout comme Sinner et Alcaraz. Sinner a montré à Wimbledon qu’il savait gérer une lourde défaite à Roland‐Garros, gagnant ainsi une nouvelle confiance en lui. Alcaraz et Sinner sont physi­que­ment un peu devant, mais quand Novak joue à son meilleur niveau, il est invin­cible. J’aimerais qu’il soit prêt pour tout les matchs », a commenté le Serbe, dans les colonnes de Sportklub.