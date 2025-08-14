Depuis sa défaite en demi‐finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic n’a plus foulé un seul court et devrait disputer l’US Open (du 24 août au 8 septembre) sans aucun tournoi de prépa­ra­tion. Si cet élément inquiète Jimmy Connors dans sa quête d’un 25e Grand Chelem, Dusan Lajovic ne l’en­tend pas de cette oreille.

Pour l’ac­tuel 146e joueur mondial, les premiers tours à Flushing Meadows feront office de prépa­ra­tion pour son compa­triote. Une program­ma­tion à laquelle le Djoker nous a souvent habi­tués sur gazon, où il avance à Wimbledon sans aucun match dans les pattes. Ce qui ne l’a jamais empêché de connaître la réus­site. Reste à savoir si son compa­triote a vu juste.

« Pour 97 % des autres joueurs de tennis, je dirais que oui (cela aurait un effet négatif), mais pour Novak, non. Il l’a fait plus tôt dans sa carrière, peut‐être pas main­te­nant, mais avant l’Australie, il n’a pas disputé de tournoi pendant long­temps, ce qui repré­sente une pause d’un mois et demi, peut‐être même plus. En réalité, les trois premiers tours de Grand Chelem sont surtout un échauf­fe­ment pour lui, si l’on consi­dère les statis­tiques et l’his­toire. Il s’agit pour lui d’un tournoi prépa­ra­toire, comme les autres le font à Cincinnati, Toronto ou ailleurs », a commenté le Serbe dans un entre­tien accordé à Sportklub.