Depuis sa défaite en demi‐finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic n’a plus foulé un seul court et devrait disputer l’US Open (du 24 août au 8 septembre) sans aucun tournoi de préparation. Si cet élément inquiète Jimmy Connors dans sa quête d’un 25e Grand Chelem, Dusan Lajovic ne l’entend pas de cette oreille.
Pour l’actuel 146e joueur mondial, les premiers tours à Flushing Meadows feront office de préparation pour son compatriote. Une programmation à laquelle le Djoker nous a souvent habitués sur gazon, où il avance à Wimbledon sans aucun match dans les pattes. Ce qui ne l’a jamais empêché de connaître la réussite. Reste à savoir si son compatriote a vu juste.
« Pour 97 % des autres joueurs de tennis, je dirais que oui (cela aurait un effet négatif), mais pour Novak, non. Il l’a fait plus tôt dans sa carrière, peut‐être pas maintenant, mais avant l’Australie, il n’a pas disputé de tournoi pendant longtemps, ce qui représente une pause d’un mois et demi, peut‐être même plus. En réalité, les trois premiers tours de Grand Chelem sont surtout un échauffement pour lui, si l’on considère les statistiques et l’histoire. Il s’agit pour lui d’un tournoi préparatoire, comme les autres le font à Cincinnati, Toronto ou ailleurs », a commenté le Serbe dans un entretien accordé à Sportklub.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 16:15