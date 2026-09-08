Arthur Fils ne parti­ci­pera pas au deuxième tour des quali­fi­ca­tions de la Coupe Davis avec l’équipe de France, face au Canada, les 18 et 19 septembre à Québec.

Le 11e joueur mondial a annoncé sa déci­sion dans une story Instagram, une semaine après sa grosse décep­tion à l’US Open, où il s’était incliné dès le premier tour face à Stefanos Tsitsipas.

« Très déçu de devoir renoncer à la Coupe Davis. Après une année compli­quée physi­que­ment et plusieurs périodes d’arrêt, je dois aujourd’hui être prudent. Avec mon équipe, nous avons décidé de faire un bilan complet avant de reprendre l’en­traî­ne­ment et de préparer la suite de la saison. Représenter la France compte énor­mé­ment pour moi, donc ce n’est jamais une déci­sion facile à prendre. Je serai évidem­ment à fond derrière les gars et toute l’équipe. Allez les Bleus », a écrit le joueur de 22 ans.

Le capi­taine Paul‐Henri Mathieu avait égale­ment retenu Arthur Rinderknech, Quentin Halys et Pierre‐Hugues Herbert. Il peut donc encore convo­quer deux joueurs pour compléter son équipe. Huitième de fina­liste à l’US Open, Arthur Gea a d’ores et déjà fait acte de candi­da­ture pour une première appa­ri­tion en Bleu.