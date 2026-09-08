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L’annonce d’Arthur Fils, une semaine après sa défaite au 1er tour : « Ce n’est jamais une déci­sion facile à prendre »

Par
Baptiste Mulatier
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Arthur Fils ne parti­ci­pera pas au deuxième tour des quali­fi­ca­tions de la Coupe Davis avec l’équipe de France, face au Canada, les 18 et 19 septembre à Québec.

Le 11e joueur mondial a annoncé sa déci­sion dans une story Instagram, une semaine après sa grosse décep­tion à l’US Open, où il s’était incliné dès le premier tour face à Stefanos Tsitsipas.

« Très déçu de devoir renoncer à la Coupe Davis.  Après une année compli­quée physi­que­ment et plusieurs périodes d’arrêt, je dois aujourd’hui être prudent. Avec mon équipe, nous avons décidé de faire un bilan complet avant de reprendre l’en­traî­ne­ment et de préparer la suite de la saison. Représenter la France compte énor­mé­ment pour moi, donc ce n’est jamais une déci­sion facile à prendre. Je serai évidem­ment à fond derrière les gars et toute l’équipe. Allez les Bleus », a écrit le joueur de 22 ans. 

Le capi­taine Paul‐Henri Mathieu avait égale­ment retenu Arthur Rinderknech, Quentin Halys et Pierre‐Hugues Herbert. Il peut donc encore convo­quer deux joueurs pour compléter son équipe. Huitième de fina­liste à l’US Open, Arthur Gea a d’ores et déjà fait acte de candi­da­ture pour une première appa­ri­tion en Bleu.

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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