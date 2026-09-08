Arthur Fils ne participera pas au deuxième tour des qualifications de la Coupe Davis avec l’équipe de France, face au Canada, les 18 et 19 septembre à Québec.
Le 11e joueur mondial a annoncé sa décision dans une story Instagram, une semaine après sa grosse déception à l’US Open, où il s’était incliné dès le premier tour face à Stefanos Tsitsipas.
« Très déçu de devoir renoncer à la Coupe Davis. Après une année compliquée physiquement et plusieurs périodes d’arrêt, je dois aujourd’hui être prudent. Avec mon équipe, nous avons décidé de faire un bilan complet avant de reprendre l’entraînement et de préparer la suite de la saison. Représenter la France compte énormément pour moi, donc ce n’est jamais une décision facile à prendre. Je serai évidemment à fond derrière les gars et toute l’équipe. Allez les Bleus », a écrit le joueur de 22 ans.
Le capitaine Paul‐Henri Mathieu avait également retenu Arthur Rinderknech, Quentin Halys et Pierre‐Hugues Herbert. Il peut donc encore convoquer deux joueurs pour compléter son équipe. Huitième de finaliste à l’US Open, Arthur Gea a d’ores et déjà fait acte de candidature pour une première apparition en Bleu.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 09:13