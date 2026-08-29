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L’annonce très rassu­rante de Carlos Alcaraz avant son grand retour : « Je n’ai pas du tout changé ma tech­nique, ni mes dépla­ce­ments, ni ma façon de jouer. Je continue à faire la même chose »

Par
Thomas S
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Alors que certaine s’in­ter­ro­geaient logi­que­ment sur un éven­tuel chan­ge­ment dans le jeu de Carlos Alcaraz suite à sa bles­sure impor­tante au niveau du poignet, le prin­cipal inté­ressé a tenu à rassurer tout le monde en confé­rence de presse d’avant tournoi. Extrait. 

Avez‐vous apporté des modi­fi­ca­tions tech­niques à votre jeu, pour éviter qu’une telle bles­sure ne se repro­duise ?
Carlos ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Je continue à faire la même chose. Je n’ai rien changé à ma tech­nique, ni à mes dépla­ce­ments, ni à ma façon de jouer. Je voulais simple­ment avoir le senti­ment d’être moi‐même. Et je pense que c’est impor­tant. Si j’avais eu l’im­pres­sion de devoir changer quelque chose pour venir ici, je ne serais pas là. Le plus impor­tant, pour moi, c’est de conserver mon iden­tité. Vous savez, j’es­père avoir une très longue carrière.

Publié le samedi 29 août 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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