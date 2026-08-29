Alors que certaine s’interrogeaient logiquement sur un éventuel changement dans le jeu de Carlos Alcaraz suite à sa blessure importante au niveau du poignet, le principal intéressé a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse d’avant tournoi. Extrait.
Avez‐vous apporté des modifications techniques à votre jeu, pour éviter qu’une telle blessure ne se reproduise ?
Carlos ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Je continue à faire la même chose. Je n’ai rien changé à ma technique, ni à mes déplacements, ni à ma façon de jouer. Je voulais simplement avoir le sentiment d’être moi‐même. Et je pense que c’est important. Si j’avais eu l’impression de devoir changer quelque chose pour venir ici, je ne serais pas là. Le plus important, pour moi, c’est de conserver mon identité. Vous savez, j’espère avoir une très longue carrière.
Publié le samedi 29 août 2026 à 16:36