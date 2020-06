Si l’US Open ne peut pas organiser les qualifications ni un tournoi de double avec des tableaux de 64, c’est plus de 350 joueurs et 40 paires de double qui seront donc « hors circuit ». Cette situation a été anticipée par l’ATP qui a expliqué que si cela arrivait, elle avait provisionné 2 millions de dollars d’indemnités, ce qui a un peu calmé le débat autour du sujet même si beaucoup de participants au zoom ne comprennent pas pourquoi l’US Open n’est pas décalé plus tard dans la saison sur un autre lieu que Flushing Meadows. A cette question, Andrea Gaudenzi a clairement confirmé que cette option était impossible à mettre en place pour des raisons financières, de droits TV et de sponsoring.