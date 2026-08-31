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L’attitude de Djokovic après sa défaite fait parler : « J’ose dire que personne n’est capable de faire une chose pareille. Lui seul »

Par
Baptiste Mulatier
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Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énor­mé­ment souf­fert physi­que­ment au premier tour de l’US Open. 

Pris de vomis­se­ments, de vertiges et de douleurs à diffé­rentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’incliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.

Mais comme l’a égale­ment souligné l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a salué l’at­ti­tude très classe de Nole après sa première défaite au premier tour d’un tournoi Majeur depuis… 2006. 

« Imaginez un instant ce que doit ressentir Djokovic, inca­pable de suivre le rythme dans un match comme celui‐ci. Après avoir vomi. 15 minutes plus tôt, il pleu­rait d’im­puis­sance. Se retrouver éliminé dès le 1er tour. Et pour­tant, offrir cette poignée de main au filet. C’est tout simple­ment LÉGENDAIRE. J’ose dire que personne n’est capable de faire une chose pareille. Lui seul », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par 100 000 personnes sur X. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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