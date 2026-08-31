Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énor­mé­ment souf­fert physi­que­ment au premier tour de l’US Open.

Pris de vomis­se­ments, de vertiges et de douleurs à diffé­rentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’incliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.

Mais comme l’a égale­ment souligné l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a salué l’at­ti­tude très classe de Nole après sa première défaite au premier tour d’un tournoi Majeur depuis… 2006.

Piensen por un momento lo que debe sentir Djokovic, vién­dose incapaz de seguir el ritmo en un partido así.



Habiendo vomi­tado.



15 minutos antes llorando de impo­tencia.



Verse fuera en 1R.



Y aún así tener ese apretón de manos en la red con su rival.



Eso es de pura LEYENDA. Me… https://t.co/Gq2mYLzdLU — José Morón (@jmgmoron) August 31, 2026

« Imaginez un instant ce que doit ressentir Djokovic, inca­pable de suivre le rythme dans un match comme celui‐ci. Après avoir vomi. 15 minutes plus tôt, il pleu­rait d’im­puis­sance. Se retrouver éliminé dès le 1er tour. Et pour­tant, offrir cette poignée de main au filet. C’est tout simple­ment LÉGENDAIRE. J’ose dire que personne n’est capable de faire une chose pareille. Lui seul », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par 100 000 personnes sur X.