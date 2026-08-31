Comme à Cincinnati, où il avait révélé « traîner un problème de santé depuis plusieurs années », Novak Djokovic a une nouvelle fois énormément souffert physiquement au premier tour de l’US Open.
Pris de vomissements, de vertiges et de douleurs à différentes parties du corps, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fini par s’incliner après 4h40 de jeu contre l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.
Mais comme l’a également souligné l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick, le journaliste espagnol José Moron a salué l’attitude très classe de Nole après sa première défaite au premier tour d’un tournoi Majeur depuis… 2006.
Piensen por un momento lo que debe sentir Djokovic, viéndose incapaz de seguir el ritmo en un partido así.— José Morón (@jmgmoron) August 31, 2026
Habiendo vomitado.
15 minutos antes llorando de impotencia.
Verse fuera en 1R.
Y aún así tener ese apretón de manos en la red con su rival.
Eso es de pura LEYENDA. Me… https://t.co/Gq2mYLzdLU
« Imaginez un instant ce que doit ressentir Djokovic, incapable de suivre le rythme dans un match comme celui‐ci. Après avoir vomi. 15 minutes plus tôt, il pleurait d’impuissance. Se retrouver éliminé dès le 1er tour. Et pourtant, offrir cette poignée de main au filet. C’est tout simplement LÉGENDAIRE. J’ose dire que personne n’est capable de faire une chose pareille. Lui seul », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par 100 000 personnes sur X.
Publié le lundi 31 août 2026 à 15:28