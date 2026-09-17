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L’attitude de John McEnroe ne passe pas : « C’est le genre de conne­ries qu’on dit dans sa tête, pas au micro »

Par
Thomas S
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Déjà critiqué depuis plusieurs années par les fans à cause de son manque de connais­sance du circuit et d’une certaine condes­cen­dance vis‐à‐vis de certains joueurs moins connus, John McEnroe est cette fois pris pour cible par ses propres collègues et anciens joueurs, dont Boris Becker, pour ses propos tenus après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cienne joueuse austra­lienne et actuelle coach de Serena Williams, n’a pas hésité à reca­drer l’Américain et ancien numéro 1 mondial. 

« Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers mots de John McEnroe lors de la retrans­mis­sion sur ESPN. Il a dit : ‘Revenez vite, Carlos et Jannik, s’il vous plaît’. Je me suis dit : ‘Mec, c’était un peu déplacé. C’est le genre de conne­ries qu’on se dit dans sa tête, pas au micro’. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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