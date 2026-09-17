Déjà critiqué depuis plusieurs années par les fans à cause de son manque de connaissance du circuit et d’une certaine condescendance vis‐à‐vis de certains joueurs moins connus, John McEnroe est cette fois pris pour cible par ses propres collègues et anciens joueurs, dont Boris Becker, pour ses propos tenus après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancienne joueuse australienne et actuelle coach de Serena Williams, n’a pas hésité à recadrer l’Américain et ancien numéro 1 mondial.
« Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers mots de John McEnroe lors de la retransmission sur ESPN. Il a dit : ‘Revenez vite, Carlos et Jannik, s’il vous plaît’. Je me suis dit : ‘Mec, c’était un peu déplacé. C’est le genre de conneries qu’on se dit dans sa tête, pas au micro’. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 12:40