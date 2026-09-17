Déjà critiqué depuis plusieurs années par les fans à cause de son manque de connais­sance du circuit et d’une certaine condes­cen­dance vis‐à‐vis de certains joueurs moins connus, John McEnroe est cette fois pris pour cible par ses propres collègues et anciens joueurs, dont Boris Becker, pour ses propos tenus après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cienne joueuse austra­lienne et actuelle coach de Serena Williams, n’a pas hésité à reca­drer l’Américain et ancien numéro 1 mondial.

« Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers mots de John McEnroe lors de la retrans­mis­sion sur ESPN. Il a dit : ‘Revenez vite, Carlos et Jannik, s’il vous plaît’. Je me suis dit : ‘Mec, c’était un peu déplacé. C’est le genre de conne­ries qu’on se dit dans sa tête, pas au micro’. »