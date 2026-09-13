Vaincue par Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka aura échoué dans sa quête d’une troi­sième couronne consé­cu­tive à New York (6−4, 5–7, 6–2). Connue pour son expres­si­vité sur le court dans les victoires comme les défaites, la Biélorusse a dégou­pillé après la rencontre.

La numéro un mondiale a évacué toute sa frus­tra­tion en fracas­sant sa raquette contre le sol, avant d’in­vec­tiver un camé­raman un peu trop proche d’elle à son goût. Une atti­tude qui ne passe pas du tout pour Benoît Maylin. Sur son compte Twitter, l’ani­ma­teur de l’émis­sion Sans‐Filet de Winamax, n’a pas hésité à pointer du doigt l’at­ti­tude de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem.

Attitude détes­table de Sabalenka à la fin du match, fracas­sant sa raquette, envoyant balader ici le camé­raman, et évitant de regarder Rybakina soulever le trophée.

C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite. https://t.co/6EYvEkfywp — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 13, 2026

« Attitude détes­table de Sabalenka à la fin du match, fracas­sant sa raquette, envoyant balader ici le camé­raman, et évitant de regarder Rybakina soulever le trophée. C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite ».