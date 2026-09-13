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« L’attitude de Sabalenka après la finale est détes­table. C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite », estime Benoît Maylin

Par
Jean Muller
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Sabalenka

Vaincue par Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka aura échoué dans sa quête d’une troi­sième couronne consé­cu­tive à New York (6−4, 5–7, 6–2). Connue pour son expres­si­vité sur le court dans les victoires comme les défaites, la Biélorusse a dégou­pillé après la rencontre. 

La numéro un mondiale a évacué toute sa frus­tra­tion en fracas­sant sa raquette contre le sol, avant d’in­vec­tiver un camé­raman un peu trop proche d’elle à son goût. Une atti­tude qui ne passe pas du tout pour Benoît Maylin. Sur son compte Twitter, l’ani­ma­teur de l’émis­sion Sans‐Filet de Winamax, n’a pas hésité à pointer du doigt l’at­ti­tude de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem.

« Attitude détes­table de Sabalenka à la fin du match, fracas­sant sa raquette, envoyant balader ici le camé­raman, et évitant de regarder Rybakina soulever le trophée. C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite ».

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 10:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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