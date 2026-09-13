Vaincue par Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka aura échoué dans sa quête d’une troisième couronne consécutive à New York (6−4, 5–7, 6–2). Connue pour son expressivité sur le court dans les victoires comme les défaites, la Biélorusse a dégoupillé après la rencontre.
La numéro un mondiale a évacué toute sa frustration en fracassant sa raquette contre le sol, avant d’invectiver un caméraman un peu trop proche d’elle à son goût. Une attitude qui ne passe pas du tout pour Benoît Maylin. Sur son compte Twitter, l’animateur de l’émission Sans‐Filet de Winamax, n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude de la quadruple championne en Grand Chelem.
Attitude détestable de Sabalenka à la fin du match, fracassant sa raquette, envoyant balader ici le caméraman, et évitant de regarder Rybakina soulever le trophée.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 13, 2026
C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite. https://t.co/6EYvEkfywp
« Attitude détestable de Sabalenka à la fin du match, fracassant sa raquette, envoyant balader ici le caméraman, et évitant de regarder Rybakina soulever le trophée. C’est toujours facile de faire la ‘belle’ dans la victoire, mais c’est plus compliqué d’être digne dans la défaite ».
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 10:53