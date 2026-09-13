Incapable de contenir sa frustration après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verbalement à un caméraman qui s’était approché un peu trop près d’elle.
Cette attitude suscite de nombreuses critiques dans le monde du tennis, notamment de la part du journaliste espagnol José Moron. Ce dernier a pointé du doigt le contraste avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, régulièrement salués pour leur comportement dans la défaite.
Cuando volvamos a alabar a Alcaraz o Djokovic cuando pierden, por cómo sonríen al rival que les ha ganado, les abraza o les felicita y digáis que eso es lo habitual…— José Morón (@jmgmoron) September 13, 2026
Recordad esta imagen de Sabalenka, rompiendo la raqueta en la cara de Rybakina, cómo ni le mira al abrazarla y… https://t.co/4WxOw4vR8f
« Quand on recommencera à faire l’éloge d’Alcaraz ou de Djokovic lorsqu’ils perdent, pour la façon dont ils sourient à l’adversaire qui les a battus, l’embrassent ou le félicitent, et que vous direz que c’est tout à fait normal… Souvenez‐vous de cette image de Sabalenka, cassant sa raquette au visage de Rybakina, ne la regardant même pas lorsqu’elle l’embrasse et finissant par détruire le peu qui reste de la raquette sur le banc. Quant à Carlos ou Novak, il faut les applaudir jusqu’à en avoir mal aux mains, ne l’oubliez pas. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 15:42