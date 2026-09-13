Incapable de contenir sa frus­tra­tion après sa défaite contre Elena Rybakina en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a d’abord cassé sa raquette avant de s’en prendre verba­le­ment à un camé­raman qui s’était approché un peu trop près d’elle.

Cette atti­tude suscite de nombreuses critiques dans le monde du tennis, notam­ment de la part du jour­na­liste espa­gnol José Moron. Ce dernier a pointé du doigt le contraste avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, régu­liè­re­ment salués pour leur compor­te­ment dans la défaite.

Cuando volvamos a alabar a Alcaraz o Djokovic cuando pierden, por cómo sonríen al rival que les ha ganado, les abraza o les feli­cita y digáis que eso es lo habi­tual…



Recordad esta imagen de Sabalenka, rompiendo la raqueta en la cara de Rybakina, cómo ni le mira al abra­zarla y… https://t.co/4WxOw4vR8f — José Morón (@jmgmoron) September 13, 2026

« Quand on recom­men­cera à faire l’éloge d’Alcaraz ou de Djokovic lors­qu’ils perdent, pour la façon dont ils sourient à l’ad­ver­saire qui les a battus, l’embrassent ou le féli­citent, et que vous direz que c’est tout à fait normal… Souvenez‐vous de cette image de Sabalenka, cassant sa raquette au visage de Rybakina, ne la regar­dant même pas lorsqu’elle l’embrasse et finis­sant par détruire le peu qui reste de la raquette sur le banc. Quant à Carlos ou Novak, il faut les applaudir jusqu’à en avoir mal aux mains, ne l’oubliez pas. »