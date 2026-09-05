Après leur défaite super tie‐break au premier tour de l’US Open en double, face à la paire Chan‐Joint (6−3, 6–7[6], 7–6[7]), Serena et Venus Williams ne se sont pas présentées en conférence de presse.
Une décision qui a été largement critiquée, notamment de la part du journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Permettez‐moi de vous dire une chose : ce n’est pas ça, être ambassadeur de ce sport. Bien au contraire. J’ai le plus grand respect pour quelqu’un comme Roger Federer, qui non seulement accepte l’invitation d’un tournoi comme Wimbledon ou l’US Open, mais qui va voir tous les matchs, reste jusqu’à la dernière minute, alors que les autres sont déjà partis, pour donner même une conférence de presse de plus de 45 minutes afin que les gens qui l’ont tant manqué aient de ses nouvelles. C’est ça, la classe. C’est ça, le respect pour le sport qui vous a tout donné. C’est ça, la manière de rendre la gratitude et l’amour que vous avez reçus et que vous continuez de recevoir. C’est ça, être une légende. C’est ça, être l’ambassadeur de ce sport. Ce que font Serena et Venus, c’est de se comporter comme des « stars hollywoodiennes » sur le circuit, en choisissant elles‐mêmes ce qu’elles veulent et ce qu’elles ne veulent pas. Et si tu décides d’accepter une invitation et que tu prends la place de quelqu’un d’autre, le moins que tu puisses faire est de montrer de la gratitude et du respect pour ce que signifie être joueur de tennis. Envers les journalistes, le tournoi, tes adversaires et tes fans. Elles feraient bien de prendre exemple sur quelqu’un comme Federer pour ce sport. Au bout du compte, on se rend compte que la classe et le respect ne viennent pas des titres. Ça, c’est sûr. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 20:59