Aux commentaires de l’US Open sur Eurosport, le journaliste Frédéric Verdier n’a pas épargné Hugo Gaston (125e mondial) après sa défaite dès le premier tour face au qualifié japonais Shintaro Mochizuki (112e) : 6–4, 6–3, 6–4.
« Ce n’est pas une balle de match magnifique puisque c’est une double faute. On a vu mieux mais c’est un peu à l’image de son match. Très mauvais. Et puis vraiment, attitude à revoir. Je ne sais pas s’il a des problèmes. J’espère que non mais enfin… À ce point, aucune envie démontrée, c’est vraiment assez navrant. Et c’est dommage. Ça fait beaucoup de Français qui perdent avec la sensation de pas être tellement là. Humbert, ce n’était pas bon, Mpetshi Perricard non plus, c’était décevant. Un Quentin Halys qui perd en quatre sets accrochés, il n’y a rien à dire. Mais ces trois‐là, c’était vraiment décevant. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 00:04