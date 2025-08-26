AccueilUS Open"L'attitude d'Hugo Gaston est à revoir. C'est vraiment assez navrant et...
« L’attitude d’Hugo Gaston est à revoir. C’est vrai­ment assez navrant et c’est dommage, ça fait beau­coup de Français qui perdent avec la sensa­tion de pas être telle­ment là », lâche Frédéric Verdier

Par Baptiste Mulatier

Aux commen­taires de l’US Open sur Eurosport, le jour­na­liste Frédéric Verdier n’a pas épargné Hugo Gaston (125e mondial) après sa défaite dès le premier tour face au qualifié japo­nais Shintaro Mochizuki (112e) : 6–4, 6–3, 6–4.

« Ce n’est pas une balle de match magni­fique puisque c’est une double faute. On a vu mieux mais c’est un peu à l’image de son match. Très mauvais. Et puis vrai­ment, atti­tude à revoir. Je ne sais pas s’il a des problèmes. J’espère que non mais enfin… À ce point, aucune envie démon­trée, c’est vrai­ment assez navrant. Et c’est dommage. Ça fait beau­coup de Français qui perdent avec la sensa­tion de pas être telle­ment là. Humbert, ce n’était pas bon, Mpetshi Perricard non plus, c’était déce­vant. Un Quentin Halys qui perd en quatre sets accro­chés, il n’y a rien à dire. Mais ces trois‐là, c’était vrai­ment décevant. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 00:04

