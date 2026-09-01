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L’attitude plus que limite de Lois Boisson après son craquage !

Par
Antoine Touchard
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Loïs Boisson n’avait pas hérité du tirage le plus simple pour son entrée en lice, puisqu’elle était opposée à l’Américaine Emma Navarro, certes un peu moins en vue ces derniers temps, mais qui reste une tête de série solide.

Dans une rencontre où elle a d’abord été complè­te­ment dominée avant l’interruption, la Française est revenue avec de bien meilleures inten­tions pour pousser son adver­saire dans un troi­sième set décisif. Elle a fina­le­ment dû s’incliner au terme d’un match riche en émotions.

La frus­tra­tion a alors pris le dessus et Boisson s’en est prise à son maté­riel en cassant plusieurs raquettes. Un geste qui peut arriver dans un moment de tension, mais c’est surtout son atti­tude par la suite qui peut interpeller.

En effet, la Française n’a pas pris le temps de ramasser ses cadres cassés, lais­sant tout sur le court avant de partir et obli­geant ainsi les jeunes ramas­seurs de balles à s’en charger.

Elle qui nous avait jusqu’ici habi­tués à une atti­tude irré­pro­chable devra faire atten­tion à ce que ce type de compor­te­ment ne vienne pas ternir son image auprès du public.

Publié le mardi 1 septembre 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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