Loïs Boisson n’avait pas hérité du tirage le plus simple pour son entrée en lice, puisqu’elle était opposée à l’Américaine Emma Navarro, certes un peu moins en vue ces derniers temps, mais qui reste une tête de série solide.
Dans une rencontre où elle a d’abord été complètement dominée avant l’interruption, la Française est revenue avec de bien meilleures intentions pour pousser son adversaire dans un troisième set décisif. Elle a finalement dû s’incliner au terme d’un match riche en émotions.
La frustration a alors pris le dessus et Boisson s’en est prise à son matériel en cassant plusieurs raquettes. Un geste qui peut arriver dans un moment de tension, mais c’est surtout son attitude par la suite qui peut interpeller.
En effet, la Française n’a pas pris le temps de ramasser ses cadres cassés, laissant tout sur le court avant de partir et obligeant ainsi les jeunes ramasseurs de balles à s’en charger.
Elle qui nous avait jusqu’ici habitués à une attitude irréprochable devra faire attention à ce que ce type de comportement ne vienne pas ternir son image auprès du public.
Publié le mardi 1 septembre 2026 à 08:51