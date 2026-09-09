On ne cesse de le répéter, mais Carlos Alcaraz n’est vraiment pas un joueur comme les autres.
Alors qu’il avait toutes les raisons d’être frustré ou triste après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, face à Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, le tenant du titre, dont la passion pour le Jeu semble indéfectible, est sorti du court avec un grand sourire.$
Un large sourire même, capté par les caméras du couloir menant aux vestiaires du court Arthur Ashe.
Who else other than Carlos is so full of smiles even after he loses ? pic.twitter.com/rpEQsbbgEd— Sylvia 🌻 (@melodymakernz) September 9, 2026
Une image qui résume à elle seule le joueur qu’il est.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 13:03