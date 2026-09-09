On ne cesse de le répéter, mais Carlos Alcaraz n’est vrai­ment pas un joueur comme les autres.

Alors qu’il avait toutes les raisons d’être frustré ou triste après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, face à Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, le tenant du titre, dont la passion pour le Jeu semble indé­fec­tible, est sorti du court avec un grand sourire.$

Un large sourire même, capté par les caméras du couloir menant aux vestiaires du court Arthur Ashe.

Who else other than Carlos is so full of smiles even after he loses ? pic.twitter.com/rpEQsbbgEd — Sylvia 🌻 (@melodymakernz) September 9, 2026

Une image qui résume à elle seule le joueur qu’il est.