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L’attitude raris­sime d’Alcaraz dans les couloirs du stade après sa défaite en cinq sets contre Shelton

Par
Thomas S
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On ne cesse de le répéter, mais Carlos Alcaraz n’est vrai­ment pas un joueur comme les autres.

Alors qu’il avait toutes les raisons d’être frustré ou triste après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, face à Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, le tenant du titre, dont la passion pour le Jeu semble indé­fec­tible, est sorti du court avec un grand sourire.$

Un large sourire même, capté par les caméras du couloir menant aux vestiaires du court Arthur Ashe. 

Une image qui résume à elle seule le joueur qu’il est. 

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 13:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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