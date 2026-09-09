On ne cesse de le répéter, mais Carlos Alcaraz n’est vrai­ment pas un joueur comme les autres.

Alors qu’il avait toutes les raisons d’être frustré ou triste après sa défaite en cinq sets, au super tie‐break, face à Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, le tenant du titre, dont la passion pour le Jeu semble indé­fec­tible, est sorti du court avec un grand sourire.

Un large sourire même, capté par les caméras du couloir menant aux vestiaires du court Arthur Ashe.

Who else other than Carlos is so full of smiles even after he loses ? pic.twitter.com/rpEQsbbgEd — Sylvia 🌻 (@melodymakernz) September 9, 2026

Une image qui résume presque à elle seule le joueur qu’il est.