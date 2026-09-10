« Je quitte le court heureux. Je pars avec un sourire et en étant en bonne santé, et c’est précisément ce dont j’avais besoin », a déclaré Carlos Alcaraz après sa défaite au super tie‐break, à 3h30 du matin mercredi, en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]).
Une déclaration et une attitude saluées par l’ancienne joueuse Laura Robson, consultante pour Sky Sports, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Il a fait preuve d’une très belle maturité dans sa manière de s’adresser aux médias après sa défaite. On le voyait à sa réaction d’après-match, mais aussi à sa démarche en retournant aux vestiaires : il arborait un immense sourire, car ce genre de compétition lui avait tellement manqué. Je pense que cela a été un véritable test physique. On voyait bien qu’il manquait de rythme sur certains aspects du match et, après quatre heures et demie de combat acharné, il semblait fatigué, ce qu’on ne lui voit généralement jamais. Je suis donc sûr que cela lui donnera une motivation supplémentaire pour retourner à la salle de sport et sur le court d’entraînement. Mais quand c’est votre premier tournoi après quatre mois d’absence, que vous êtes en quarts de finale d’un Grand Chelem et que vous disputez ce genre de match, vous vous en contentez. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 11:55