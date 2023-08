Lors de son match perdue face au Chinois Zhang Zhizhen (6−4 5–7 6–2 0–6 6–2), Casper Ruud est allé se plaindre auprès de l’ar­bitre car il a estimé que son adver­saire prenant un peu trop de temps.

En confé­rence de presse, Casper qui est un « gent­leman » a surtout expliqué qu’en fait il ne connais­sait pas vrai­ment les nouvelle règles. Cet aveu est quand assez incroyable.

« Il est parfois un peu diffi­cile de se tenir au courant des règles. Il y a eu de grands chan­ge­ments dans les règles concer­nant les toilettes ou les chan­ge­ments de vête­ments après 2021, l’année dernière ou quelque chose comme ça. Même ici, à l’US Open, il y a eu quelques matchs où cela s’est produit. D’après ce que j’ai compris, les règles se limitent à un seul chan­ge­ment de vête­ments, et vous pouvez béné­fi­cier d’une pause toilettes en plus si vous en avez vrai­ment besoin, en cas d’ur­gence. L’une des pauses peut durer jusqu’à cinq minutes et la suivante doit être courte, trois minutes maximum. C’est ainsi que j’ai perçu la règle »

On rappelle que Casper Ruud était en finale en 2022. Il est déjà virtuel­le­ment 9ème mondial après cette défaite prématurée.