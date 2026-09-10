Si l’impact de la défaite surprise de Carlos Alcaraz contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open a un peu été atténué par le fait que l’Espagnol revenait tout juste d’une absence de près de cinq mois suite à une blessure au poignet, certains de ses fans n’ont quand même pas pu cacher leur déception.
Invité de l’émission « El Larguero » sur la Cadena Ser, Alex Corretja a tenu à les rassurer tout en faisant un petit aveu.
« Nous rêvions déjà de la possibilité qu’il remporte un autre Grand Chelem. Nous nous sommes peut‐être un peu enflammés après la victoire contre Tommy Paul, mais il me semble que ce que Carlos a fait ici, c’est démontrer qu’il va retrouver son niveau en un rien de temps, lors des prochains tournois auxquels il participera. Qu’il rentre chez lui et que cela nous ait beaucoup peiné, je pense que c’est une nouvelle extrêmement positive pour le reste de la saison et surtout pour ce qui nous attend en 2027, alors que nous craignions tous qu’il ne soit plus capable de disputer aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Je pense donc que ce ne sont que de bonnes nouvelles. Même si, quand on perd, on est toujours un peu affecté, mais c’est que du passé. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 18:35