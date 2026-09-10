Accueil US Open

L’aveu d’Alex Corretja sur la défaite d’Alcaraz : « Certains d’entre nous se sont peut‐être un peu enflammés après la victoire de Carlos contre Tommy Paul »

Par
Thomas S
-
49

Si l’im­pact de la défaite surprise de Carlos Alcaraz contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open a un peu été atténué par le fait que l’Espagnol reve­nait tout juste d’une absence de près de cinq mois suite à une bles­sure au poignet, certains de ses fans n’ont quand même pas pu cacher leur déception. 

Invité de l’émis­sion « El Larguero » sur la Cadena Ser, Alex Corretja a tenu à les rassurer tout en faisant un petit aveu. 

« Nous rêvions déjà de la possi­bi­lité qu’il remporte un autre Grand Chelem. Nous nous sommes peut‐être un peu enflammés après la victoire contre Tommy Paul, mais il me semble que ce que Carlos a fait ici, c’est démon­trer qu’il va retrouver son niveau en un rien de temps, lors des prochains tour­nois auxquels il parti­ci­pera. Qu’il rentre chez lui et que cela nous ait beau­coup peiné, je pense que c’est une nouvelle extrê­me­ment posi­tive pour le reste de la saison et surtout pour ce qui nous attend en 2027, alors que nous crai­gnions tous qu’il ne soit plus capable de disputer aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Je pense donc que ce ne sont que de bonnes nouvelles. Même si, quand on perd, on est toujours un peu affecté, mais c’est que du passé. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 18:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥