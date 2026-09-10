Si l’im­pact de la défaite surprise de Carlos Alcaraz contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open a un peu été atténué par le fait que l’Espagnol reve­nait tout juste d’une absence de près de cinq mois suite à une bles­sure au poignet, certains de ses fans n’ont quand même pas pu cacher leur déception.

Invité de l’émis­sion « El Larguero » sur la Cadena Ser, Alex Corretja a tenu à les rassurer tout en faisant un petit aveu.

« Nous rêvions déjà de la possi­bi­lité qu’il remporte un autre Grand Chelem. Nous nous sommes peut‐être un peu enflammés après la victoire contre Tommy Paul, mais il me semble que ce que Carlos a fait ici, c’est démon­trer qu’il va retrouver son niveau en un rien de temps, lors des prochains tour­nois auxquels il parti­ci­pera. Qu’il rentre chez lui et que cela nous ait beau­coup peiné, je pense que c’est une nouvelle extrê­me­ment posi­tive pour le reste de la saison et surtout pour ce qui nous attend en 2027, alors que nous crai­gnions tous qu’il ne soit plus capable de disputer aucun tournoi d’ici la fin de l’année. Je pense donc que ce ne sont que de bonnes nouvelles. Même si, quand on perd, on est toujours un peu affecté, mais c’est que du passé. »