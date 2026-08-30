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L’aveu d’Arthur Fils avant le début du tournoi : « Le problème, c’est que je ne connais pas encore mon rang en Grand Chelem, parce que je n’en ai presque pas joué »

Par
Thomas S
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Récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati et consi­déré comme l’un des préten­dants à la victoire finale sur cette édition 2026 de l’US Open, Arthur Fils a reconnu lors d’une récente inter­view accordée à RMC Sports qu’il n’avait pas encore suffi­sam­ment de repère dans les tour­nois du Grand Chelem pour faire preuve de trop de confiance. 

« Le problème c’est que je connais mon rang lors­qu’on fait les tour­nois au meilleur des trois sets, mais en Grand Chelem je ne connais pas encore mon rang malheu­reu­se­ment, parce que je n’en ai presque pas joué. Je vais essayer de conti­nuer sur la même lancée, de prendre match après match et puis on va voir mais c’est sûr que j’ai des bonnes cartouches à jouer. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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