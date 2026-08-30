Récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati et considéré comme l’un des prétendants à la victoire finale sur cette édition 2026 de l’US Open, Arthur Fils a reconnu lors d’une récente interview accordée à RMC Sports qu’il n’avait pas encore suffisamment de repère dans les tournois du Grand Chelem pour faire preuve de trop de confiance.
« Le problème c’est que je connais mon rang lorsqu’on fait les tournois au meilleur des trois sets, mais en Grand Chelem je ne connais pas encore mon rang malheureusement, parce que je n’en ai presque pas joué. Je vais essayer de continuer sur la même lancée, de prendre match après match et puis on va voir mais c’est sûr que j’ai des bonnes cartouches à jouer. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 13:43