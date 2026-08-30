Récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati et consi­déré comme l’un des préten­dants à la victoire finale sur cette édition 2026 de l’US Open, Arthur Fils a reconnu lors d’une récente inter­view accordée à RMC Sports qu’il n’avait pas encore suffi­sam­ment de repère dans les tour­nois du Grand Chelem pour faire preuve de trop de confiance.

« Le problème c’est que je connais mon rang lors­qu’on fait les tour­nois au meilleur des trois sets, mais en Grand Chelem je ne connais pas encore mon rang malheu­reu­se­ment, parce que je n’en ai presque pas joué. Je vais essayer de conti­nuer sur la même lancée, de prendre match après match et puis on va voir mais c’est sûr que j’ai des bonnes cartouches à jouer. »