Déjà tombeur d’Alexander Zverev au troi­sième tour, Felix Auger‐Aliassime s’est offert Andrey Rublev en trois sets lors des huitièmes de finale de l’US Open : 7–5, 6–3, 6–4. Le Canadien de 25 ans explique ce retour au premier plan par une nouvelle forme de maturité.

« À 21 et 22 ans, je n’ai pas été intel­li­gent, j’ai joué malgré la douleur et je ne me suis pas arrêté quand j’au­rais dû. J’ai eu des bles­sures, des doutes sur mon tennis et des combats mentaux. À cet âge, je prenais beau­coup de choses pour acquises, je n’ap­pré­ciais pas ma posi­tion comme je le fais main­te­nant et je ne savais pas clai­re­ment tout ce qu’il fallait pour faire partie de l’élite », a déclaré le 27e mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place dans le dernier carré, « FAA » affron­tera Alex de Minaur.