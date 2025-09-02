Déjà tombeur d’Alexander Zverev au troisième tour, Felix Auger‐Aliassime s’est offert Andrey Rublev en trois sets lors des huitièmes de finale de l’US Open : 7–5, 6–3, 6–4. Le Canadien de 25 ans explique ce retour au premier plan par une nouvelle forme de maturité.
« À 21 et 22 ans, je n’ai pas été intelligent, j’ai joué malgré la douleur et je ne me suis pas arrêté quand j’aurais dû. J’ai eu des blessures, des doutes sur mon tennis et des combats mentaux. À cet âge, je prenais beaucoup de choses pour acquises, je n’appréciais pas ma position comme je le fais maintenant et je ne savais pas clairement tout ce qu’il fallait pour faire partie de l’élite », a déclaré le 27e mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Pour une place dans le dernier carré, « FAA » affrontera Alex de Minaur.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 08:46