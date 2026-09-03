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L’aveu de Berrettini après sa défaite contre le tombeur de Djokovic : « Mon atti­tude n’a certai­ne­ment pas été bonne »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq sets de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open, Mariano Navone a confirmé par une victoire au deuxième tour contre Matteo Berrettini : 3–6, 6–3, 6–4, 7–6(4), en 3h30 de jeu. 

En confé­rence de presse après sa défaite, l’Italien s’est montré critique envers lui‐même. 

« Mon atti­tude n’a certai­ne­ment pas été bonne. C’était un match raté, une mauvaise journée. À partir du deuxième set, il a très bien joué et je n’ai pas réussi à m’imposer, ni dans mon jeu ni dans mon atti­tude. J’avais du mal à voir la balle, j’avais toujours l’impression d’être un peu en retard : les condi­tions étaient diffé­rentes, il y avait plus d’humidité, mais un joueur de tennis doit savoir s’adapter et aujourd’hui, il l’a mieux fait que moi. Quand j’ai pris du retard au score, tout s’est un peu déchaîné. J’ai essayé de me taire, de m’énerver, de parler, mais ça n’a pas marché. J’ai même joué deux balles de break de manière catas­tro­phique. Mais je dois recon­naître que, même lors de ma pire journée, j’ai réussi à donner tout ce que j’avais et à me battre jusqu’au bout. »

A noter que l’Argentin Mariano Navone, 49e mondial, tentera de pour­suivre son beau parcours contre son compa­triote Tomas Martin Etcheverry, 32e mondial. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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