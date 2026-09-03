Tombeur en cinq sets de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open, Mariano Navone a confirmé par une victoire au deuxième tour contre Matteo Berrettini : 3–6, 6–3, 6–4, 7–6(4), en 3h30 de jeu.
En conférence de presse après sa défaite, l’Italien s’est montré critique envers lui‐même.
« Mon attitude n’a certainement pas été bonne. C’était un match raté, une mauvaise journée. À partir du deuxième set, il a très bien joué et je n’ai pas réussi à m’imposer, ni dans mon jeu ni dans mon attitude. J’avais du mal à voir la balle, j’avais toujours l’impression d’être un peu en retard : les conditions étaient différentes, il y avait plus d’humidité, mais un joueur de tennis doit savoir s’adapter et aujourd’hui, il l’a mieux fait que moi. Quand j’ai pris du retard au score, tout s’est un peu déchaîné. J’ai essayé de me taire, de m’énerver, de parler, mais ça n’a pas marché. J’ai même joué deux balles de break de manière catastrophique. Mais je dois reconnaître que, même lors de ma pire journée, j’ai réussi à donner tout ce que j’avais et à me battre jusqu’au bout. »
A noter que l’Argentin Mariano Navone, 49e mondial, tentera de poursuivre son beau parcours contre son compatriote Tomas Martin Etcheverry, 32e mondial.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 13:50