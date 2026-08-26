Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà parti­cipé au double mixte avec Serena Williams.

L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’incliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Le septuple lauréat n’a pas caché une certaine nervo­sité après avoir joué aux côté de la « queen ».

« Je pense que tout le monde l’a vu, j’ai commis une double faute dès le premier point (rires). J’étais vrai­ment, vrai­ment nerveux. Jouer aux côtés de Serena, ça reste une compé­ti­tion, devant un public nombreux… J’ai été absent pendant près de cinq mois. J’avais presque oublié ce que l’on ressen­tait en remet­tant les pieds sur le court. Ce n’était que quelques jeux. Elle m’a vrai­ment faci­lité la tâche. J’essayais simple­ment de profiter de l’instant et de tout donner à chaque fois. La semaine précé­dant le début du tournoi, l’ambiance est élec­trique. Ça compte énor­mé­ment pour moi. »