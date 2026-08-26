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L’aveu de Carlos Alcaraz, après avoir joué en double mixte aux côtés de Serena Williams : « Je pense que tout le monde a vu à quel point j’étais nerveux »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà parti­cipé au double mixte avec Serena Williams. 

L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’incliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic. 

Le septuple lauréat n’a pas caché une certaine nervo­sité après avoir joué aux côté de la « queen ». 

« Je pense que tout le monde l’a vu, j’ai commis une double faute dès le premier point (rires). J’étais vrai­ment, vrai­ment nerveux. Jouer aux côtés de Serena, ça reste une compé­ti­tion, devant un public nombreux… J’ai été absent pendant près de cinq mois. J’avais presque oublié ce que l’on ressen­tait en remet­tant les pieds sur le court. Ce n’était que quelques jeux. Elle m’a vrai­ment faci­lité la tâche. J’essayais simple­ment de profiter de l’instant et de tout donner à chaque fois. La semaine précé­dant le début du tournoi, l’ambiance est élec­trique. Ça compte énor­mé­ment pour moi. »

Publié le mercredi 26 août 2026 à 14:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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