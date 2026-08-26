Absent depuis quatre mois et demi à cause de sa blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà participé au double mixte avec Serena Williams.
L’Espagnol et l’Américaine ont débuté par une victoire avant de s’incliner en quarts de finale contre Flavio Cobolli et Belinda Bencic.
Le septuple lauréat n’a pas caché une certaine nervosité après avoir joué aux côté de la « queen ».
« Je pense que tout le monde l’a vu, j’ai commis une double faute dès le premier point (rires). J’étais vraiment, vraiment nerveux. Jouer aux côtés de Serena, ça reste une compétition, devant un public nombreux… J’ai été absent pendant près de cinq mois. J’avais presque oublié ce que l’on ressentait en remettant les pieds sur le court. Ce n’était que quelques jeux. Elle m’a vraiment facilité la tâche. J’essayais simplement de profiter de l’instant et de tout donner à chaque fois. La semaine précédant le début du tournoi, l’ambiance est électrique. Ça compte énormément pour moi. »
Publié le mercredi 26 août 2026 à 14:11