Absent pendant près de cinq mois à cause d’une blessure au poignet et de retour à la compétition ce lundi à l’occasion du premier tour de l’US Open, où il est tenant du titre, Carlos Alcaraz a fait plus que se rassurer en s’imposant en trois sets face au Russe, Roman Safiullin : 6–4, 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.
Si tout n’a évidemment pas été parfait, l’Espagnol a assuré l’essentiel en faisant preuve de solidité sans surjouer.
Interrogé sur le court après cette victoire importante pour la suite de son tournoi, le septuple vainqueur en Grand Chelem a fait part de son émotion d’être enfin de retour aux affaires.
« Pour moi, ces cinq derniers mois ont été vraiment difficiles. Pouvoir fouler la terre battue du court Arthur Ashe et reprendre la compétition… Comme je l’avais dit avant le tournoi, je n’aurais pas pu choisir un meilleur tournoi que celui‐ci, ici à New York, pour faire mon retour. C’est un endroit vraiment spécial pour moi. J’ai essayé d’en profiter autant que possible. Ça m’avait manqué. Le public m’avait manqué. L’énergie. La compétition m’avait manqué. Tout m’avait manqué. Je suis juste vraiment, vraiment heureux d’avoir pu reprendre la compétition. C’est sur ce court que j’ai réalisé mon rêve. Mon premier Grand Chelem. Ma première place de n° 1 mondial. Chaque fois que je viens ici, c’est vraiment, vraiment spécial. L’accueil chaleureux que je reçois à chaque fois que je viens ici est incroyable. Je l’apprécie énormément. Je ressens vraiment l’amour des gens. Une fois le tournoi terminé, j’ai hâte de revenir ici l’année prochaine. J’essaie simplement de profiter de chaque fois que je viens ici à New York, alors merci. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 23:03