Absent pendant près de cinq mois à cause d’une bles­sure au poignet et de retour à la compé­ti­tion ce lundi à l’oc­ca­sion du premier tour de l’US Open, où il est tenant du titre, Carlos Alcaraz a fait plus que se rassurer en s’im­po­sant en trois sets face au Russe, Roman Safiullin : 6–4, 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.

Si tout n’a évidem­ment pas été parfait, l’Espagnol a assuré l’es­sen­tiel en faisant preuve de soli­dité sans surjouer.

Interrogé sur le court après cette victoire impor­tante pour la suite de son tournoi, le septuple vain­queur en Grand Chelem a fait part de son émotion d’être enfin de retour aux affaires.

« Pour moi, ces cinq derniers mois ont été vrai­ment diffi­ciles. Pouvoir fouler la terre battue du court Arthur Ashe et reprendre la compé­ti­tion… Comme je l’avais dit avant le tournoi, je n’aurais pas pu choisir un meilleur tournoi que celui‐ci, ici à New York, pour faire mon retour. C’est un endroit vrai­ment spécial pour moi. J’ai essayé d’en profiter autant que possible. Ça m’avait manqué. Le public m’avait manqué. L’énergie. La compé­ti­tion m’avait manqué. Tout m’avait manqué. Je suis juste vrai­ment, vrai­ment heureux d’avoir pu reprendre la compé­ti­tion. C’est sur ce court que j’ai réalisé mon rêve. Mon premier Grand Chelem. Ma première place de n° 1 mondial. Chaque fois que je viens ici, c’est vrai­ment, vrai­ment spécial. L’accueil chaleu­reux que je reçois à chaque fois que je viens ici est incroyable. Je l’apprécie énor­mé­ment. Je ressens vrai­ment l’amour des gens. Une fois le tournoi terminé, j’ai hâte de revenir ici l’année prochaine. J’essaie simple­ment de profiter de chaque fois que je viens ici à New York, alors merci. »